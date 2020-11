Дружина 45 американського президента Дональда Трампа Меланія збирається подати на розлучення. Хоч цього року подружжя відсвяткувало 15 річницю з дня весілля.

Про бажання Меланії Трамп розлучитися з чоловіком повідомляє видання The Daily Mail. Воно посилається на колишню помічницю першої леді США Стефані Волкофф.

Видання пише, що після втрати президентського крісла, Дональд Трамп може втратити і свою дружину. Меланія вела переговори стосовно шлюбного договору вже певний час. Стефані Волкофф також зазначила, що Дональд з дружиною мали окремі спальні в Білому Домі.

Вона рахує кожну хвилину до відходу чоловіка з президентського поста, щоб вони змогли розлучитися,

– повідомила інша працівниця Білого Дому Омароса Маніго Ньюман.

Варто додати, що соцмережами неодноразово поширювались ролики, де Меланія висмикує руку від чоловіка, тому стає зрозуміло, що між подружжям останнім часом відчувається напруженість. Але через те, що Дональд Трамп ще не позбувся усіх повноважень, він може "покарати дружину за приниження".

Також відомо, що Меланія розплакалась, коли довідалась про перемогу чоловіка на виборах. Незважаючи на те, що на публіці Дональд не раз заявляв, що вони ніколи не конфліктують, а Меланія говорила, що в них все добре, між парою однаково помітна криза.

Що відомо про шлюб Меланії та Дональда Трампа

Пара заручилася у 2004 році, а одружилися 22 січня наступного року в церкві у штаті Флорида. На весіллі була величезна кількість гостей, які склали пісню про Трампа The Lady and the Tramp. Варто зазначити, що на церемонії була й Гілларі Клінтон.

Їхнє одруження широко висвітлювалася медіями та пресою. Тому в мережах часто згадується весільна сукня Меланії від Dior, що коштувала 200 000 доларів. Весільний торт був розміром 50-футів та прикрашений 3000 трояндами.

20 березня 2006 року у подружжя народився хлопчик, якого назвали Беррон Вільям Трамп. Він став п'ятою дитиною Дональда Трампа. 2010 року Меланія Трамп оголосила про запуск ювелірної колекції власного дизайну.

