Жена 45 американского президента Дональда Трампа Мелания собирается подать на развод. Хотя в этом году супруги отпраздновали 15 годовщину со дня свадьбы.

О желании Мелании Трамп развестись с мужем сообщает издание The Daily Mail. Оно ссылается на бывшую помощницу первой леди США Стефани Волкофф.

Актуально Победа Байдена на выборах в США: как звезды реагируют на триумф демократов

Издание пишет, что после потери президентского кресла Дональд Трамп может потерять и свою жену. Мелания вела переговоры по брачному договору уже некоторое время. Стефани Волкофф также отметила, что у Дональда с женой были отдельные спальни в Белом Доме.

Она считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы они смогли расстаться,

– сообщила другая работница Белого дома Омароса Маниго Ньюман.

Стоит добавить, что в соцсетях неоднократно распространялись ролики, где Мелания отдергивает руку от руки мужа, поэтому становится понятно, что между супругами в последнее время ощущается напряженность. Но из-за того, что Дональд Трамп еще не лишился всех полномочий, он может "наказать жену за унижение".

Также известно, что Мелания расплакалась, когда узнала о победе мужа на выборах. Несмотря на то, что на публике Дональд не раз заявлял, что они никогда не конфликтуют, а Мелания говорила, что у них все хорошо, между парой заметен кризис.

Что известно о браке Мелании и Дональда Трампа

Пара обручилась в 2004 году, а поженилась 22 января следующего года в церкви в штате Флорида. На свадьбе было огромное количество гостей, которые сочинили песню о Трампе The Lady and the Tramp. Стоит отметить, что на церемонии была и Хиллари Клинтон.

Их женитьба широко освещалась медиа и прессой. Поэтому в сетях часто упоминается свадебное платье Мелании от Dior, стоившее 200 тысяч долларов. Свадебный торт был размером 50 футов и украшен 3 тысячам роз.

20 марта 2006 года у супругов родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа. В 2010 году Мелания Трамп объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна.

Выборы президента США: главное

Предварительные результаты выборов США / инфографика 24 канала