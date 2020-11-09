7 ноября весь мир начал говорить об окончательной победе Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Не осталась без внимания и его жена Джилл, которая уже совсем скоро станет первой леди одной из крупнейших стран мира. Чем возлюбленная новоизбранного главы США будет отличаться от других жен президентов – читайте далее.

Джилл Байден является профессором английского языка и уже на протяжении более 40 лет работает учительницей, преподавая этот предмет детям с эмоциональными расстройствами. По информации издания USA Today, жена Байдена планирует совмещать свою карьеру и обязанности первой леди.

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Так исторически сложилось, что после того, как в Соединенных Штатах Америки выбирали нового президента, он вместе с женой переезжал в Белый дом. Первая леди во время правления своего мужа полностью посвящала себя семейным обязанностям. Такая традиция господствовала в США в течение 231 года. Однако Джилл Байден, которая уже вскоре переедет в знаменитый Белый дом, заявила, что не планирует покидать работу.

В августе она давала интервью для CBS Sunday, в котором говорила: "Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать".

Однако на время президентской кампании Джозефа Байдена Джилл взяла отпуск. Стоит отметить, что женщина работала учительницей, когда ее муж был вице-президентом в администрации 44-го президента США – Барака Обамы.

Пока официально Джилл Байден не дала комментариев по поводу того, действительно ли продолжит карьеру учительницы после переезда в Белый дом.