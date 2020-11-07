Мир говорит о победе Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Теперь Первой леди одной из крупнейших стран мира станет Джилл Байден – профессор английского языка и деятельница в области образования. Редакция LifeStyle 24 подготовила материал о женщине, которая уже совсем скоро станет хозяйкой в Белом доме.

Хотя официальных результатов выборов еще нет, однако американские СМИ уже активно говорят о победе Байдена. Не остается без внимания и его жена Джилл, которая совсем скоро получит статус Первой леди Соединенных Штатов Америки. Что о ней известно – читайте в материале 24 канала.

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Биография

Джилл Байден (девичья фамилия – Джейкобс) родилась 5 июня 1951 года в городе Хаммонтон в штате Нью-Джерси. Ее отец работал кассиром в банке, а мать была домохозяйкой. С детства Джилл была самостоятельной и отличалась от подростков. В 15 лет она начала работать.

Будущая первая леди США получила степень магистра искусств английского языка в университете Вилланова, после чего в течение 13 лет преподавала английский в средней школе. Также обучала подростков с эмоциональными расстройствами в психиатрической клинике. Работала преподавательницей в Делавэнском техническом общественном колледже.

Личная жизнь

Джейкобс впервые вышла замуж в 1970 году. Тогда ее избранником стал Билл Стивенсон. Влюбленные познакомились в колледже, а позже избранник Джилл открыл один из самых известных студенческих клубов в США. Однако этот союз быстро распался. Уже в 1974 году супруги развелись.

В 1975 году Джилл познакомилась со своим вторым мужем – Джозефом Байденом. Незадолго до этого его первая жена и дочь погибли в авиакатастрофе. Джозеф тяжело переживал это трагическое событие, поэтому его брат Фрэнк решил организовать политику свидание вслепую, которое стало судьбоносным.

Байден несколько раз делал предложение любимой, однако она не соглашалась. Причиной этого был страх оказаться в центре внимания общества. Джилл старалась сосредоточиться на развитии своей карьеры и долго не могла решиться взять на себя ответственность в воспитании двух маленьких сыновей Джо, которые были от первого брака. Однако через два года отношений долгожданная свадьба все-таки состоялась. Пара поженилась 17 июня 1977 года. А уже в 1981 году у супругов родилась дочь Эшли.

Джилл Байден и политика

Даже после того, как Джозеф Байден стал вице-президентом США, Джилл не покинула свою работу. В истории страны она была первой женщиной, работавшей на посту второй леди. Ранее Джилл заявляла, что не покинет обучать детей с эмоциональными расстройствами даже если станет Первой леди.

В предвыборных кампаниях мужа Джилл не проявляла блестящих ораторских способностей, однако помогала установить связь с аудиторией.

Деятельность Джилл Байден и ее взгляды

Джилл Байден является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative, соучредителем программы Book Buddies и Фонда Байдена. Она активно участвует в Delaware Boots on the Ground, а также вместе с Мишель Обамой основала Joining Forces.

В интервью Джилл неоднократно заявляла, что является противницей участия США в военных действиях на Ближнем Востоке. Общественная деятельность первой леди направлена на развитие системы образования в Соединенных Штатах Америки. Также Байден подчеркивала необходимость политической активности всех граждан и участия женщин в голосовании.

Стиль первой леди США

Во время публичных выходов Джилл Байден демонстрирует изысканный стиль в одежде. Она предпочитает классические аутфиты, дополняя их аксессуарами, аккуратными прическами и безупречным макияжем. Джилл посещает официальные мероприятия в роскошных платьях или костюмах, всегда выбирает одежду в соответствии с мероприятем.

Мы подготовили подборку лучших аутфитов первой леди США, среди фотографий, которые она публиковала на личной странице в инстаграме.