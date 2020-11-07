Світ говорить про перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах в США. Тепер Першою леді однієї з найбільших країн світу стане Джилл Байден – професорка англійської мови та діячка в галузі освіти. Редакція LifeStyle 24 підготувала матеріал про жінку, яка вже зовсім скоро стане господинею у Білому домі.

Хоча офіційних результатів виборів ще немає, проте американські ЗМІ вже активно говорять про перемогу Байдена. Не залишається поза увагою і його дружина Джилл, яка зовсім скоро отримає статус Першої леді Сполучених Штатів Америки. Що про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія

Джилл Байден (дівоче прізвище – Джейкобс) народилася 5 червня 1951 року в містечку Хаммонтон, що у штаті Нью-Джерсі. Її батько працював касиром в банку, а мати була домогосподаркою. З дитинства Джилл була самостійною і відрізнялася від підлітків. У 15 років вона почала працювати.

Майбутня перша леді США здобула ступінь магістра мистецтв англійської мови в університеті Вілланова, після чого протягом 13-ти років викладала англійську в середній школі. Також навчала підлітків з емоційними розладами в психіатричній клініці. Працювала викладачкою у Делавенському технічному громадському коледжі.

Особисте життя

Джейкобс вперше вийшла заміж у 1970 році. Тоді її обранцем став Білл Стівенсон. Закохані познайомилися в коледжі, а пізніше обранець Джилл відкрив один із найвідоміших студентських клубів в США. Проте цей союз швидко розпався. Вже в 1974 році подружжя розлучилося.

У 1975 році Джилл познайомилася зі своїм другим чоловіком – Джозефом Байденом. Незадовго до цього його перша дружина та донька загинули в авіакатастрофі. Джозеф важко переживав цю трагічну подію, тому його брат Френк вирішив організувати політику побачення наосліп, що стало доленосним.

Байден декілька разів робив пропозицію коханій, проте вона не погоджувалася. Причиною цього був страх опинитися в центрі уваги суспільства. Джилл прагнула зосередитися на розвитку своєї кар'єри і довго не могла наважитися взяти на себе відповідальність у вихованні двох маленьких синів Джо, які були від першого шлюбу. Проте через два роки стосунків довгоочікуване весілля все-таки відбулося. Пара одружилася 17 червня 1977 року. А вже у 1981 році в подружжя народилася донька Ешлі.

Джилл Байден і політика

Навіть після того, як Джозеф Байден став віце-президентом США, Джилл не покинула свою роботу. В історії країни вона була першою жінкою, яка працювала на посту Другої леді. Раніше Джилл заявляла, що не покине навчати дітей з емоційними розладами навіть якщо стане Першою леді.

У передвиборчих кампаніях чоловіка Джилл не проявляла блискучих ораторських здібностей, проте допомагала встановити зв'язок з аудиторією.

Діяльність Джилл Байден та її погляди

Джилл Байден є засновницею некомерційної організації Biden Breast Health Initiative, співзасновницею програми Book Buddies та Фонду Байдена. Вона бере активну участь в Delaware Boots on the Ground, а також разом із Мішель Обамою заснувала Joining Forces.

В інтерв'ю Джилл неодноразово заявляла, що є противницею участі США у військових діях на Близькому Сході. Громадська діяльність Першої леді направлена на розвиток системи освіти у Сполучених Штатах Америки. Також Байден наголошувала на необхідності політичної активності усіх громадян та участі жінок в голосуванні.

Стиль Першої леді США

Під час публічних виходів Джилл Байден демонструє вишуканий стиль в одязі. Вона надає перевагу класичним аутфітам, доповнюючи їх аксесуарами, акуратними зачісками та бездоганним макіяжем. Джилл відвідує офіційні заходи у розкішних сукнях або костюмах, завжди обирає одяг відповідно до події.

Ми підготували добірку найкращих аутфітів Першої леді США, серед світлин, які вона публікувала на особистій сторінці в інстаграмі.