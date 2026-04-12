В этот день наши предки занимались посевными работами. О запретах и приметах на 12 апреля – рассказывает сайт "Украинские традиции".

Пасха 2026

Воскресение Иисуса Христа, по церковным преданиям, произошло на третий день после Его распятия на горе Голгофе. Первыми свидетелями пустой гробницы стали Мария Магдалина, Соломия и другие набожные женщины, которых в церковной традиции называют мироносицами. Они пришли к месту захоронения на рассвете, чтобы по тогдашнему обычаю смазать тело Сына Божьего миром. Впрочем, святые обнаружили, что в пещере никого нет. В этот момент к женщинам обратился ангел и подтвердил, что Христос воскрес.

Что нельзя делать на Пасху 2026?

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не рекомендуется выбрасывать освященные продукты.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует идти на кладбище и чтить память умерших.

Народные приметы

Если на Пасху пойдет дождь, то такая погода будет и в мае.

Если на улице холодно, то такая погода продержится еще неделю.

Если услышите гром 12 апреля, то летом будет щедрый урожай льна.

Если на улице солнечно, то будет обильный урожай.

Кто празднует День ангела 12 апреля?

По новоюлианскому календарю, 12 апреля Дни ангела празднуют люди с именами: Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа и Мария.

Что еще отмечают?