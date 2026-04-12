У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про заборони й прикмети на 12 квітня – розповідає сайт "Українські традиції".

Великдень 2026

Воскресіння Ісуса Христа, за церковними переказами, відбулося на третій день після Його розп'яття на горі Голгофі. Першими свідками порожньої гробниці стали Марія Магдалина, Соломія та інші побожні жінки, яких у церковній традиції називають мироносицями. Вони прийшли до місця поховання на світанку, щоб за тодішнім звичаєм змастити тіло Сина Божого миром. Втім, святі виявили, що в печері нікого немає. У цей момент до жінок звернувся ангел і підтвердив, що Христос воскрес.

Що не можна робити на Великдень 2026?

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується викидати освячені продукти.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.

Народні прикмети

Якщо на Великдень піде дощ, то така погода буде і в травні.

Якщо надворі холодно, то така погода протримається ще тиждень.

Якщо почуєте грім 12 квітня, то влітку буде щедрий врожай льону.

Якщо на вулиці сонячно, то буде рясний врожай.

Хто святкує День ангела 12 квітня?

За новоюліанським календарем, 12 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа та Марія.

