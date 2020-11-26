Известная американская актриса Меган Фокс и звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин официально подали документы на развод в среду, 25 ноября.

Об этом сообщает издание The Blast. После нескольких месяцев отношений с новым бойфрендом Колсоном Бэйкером, в среду, 25 ноября, Меган Фокс официально подала документы на развод в суде Лос-Анджелеса.

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Издание сообщило, что в тот же день Брайан Остин Грин тоже подал заявление. Поэтому предполагается, что разрыв брака пройдет мирно.

Что известно о браке Меган Фокс и Брайана Остина Грина

Роман звезд начался на совместных съемках американского ситкома "Надежда и Вера" (Hope & Faith). Тогда Меган Фокс было 18, а Брайану Остину Грину – 30. После 6 лет отношений пара поженилась в 2010 году. Супруги воспитывают трех общих сыновей – 6-летнего Боди, 7-летнего Ноа и 3-летнего Джорни.

В августе 2015 года в прессе впервые заговорили о разводе пары. Тогда причиной их разрыва могли стать "непримиримые разногласия", однако актриса забеременела в третий раз, а все слухи развеялись.

Впрочем, Брайан Остин Грин признавался, что их отношения стали кризисными еще в 2019 году. А в начале этого года пара рассталась. Примерно в то же время Меган Фокс закрутила роман с известным рэпером Колсоном Бэйкером, который выступает как Machine Gun Kelly. Они быстро начали демонстрировать любовные отношения на публику, что не понравилось бывшему возлюбленному Меган. А недавно пара впервые пришла на светское мероприятие вместе.