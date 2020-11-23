34-летняя американская актриса Меган Фокс впервые появилась на публике с новым бойфрендом. Избранником знаменитости стал музыкант Колсон Бейкер. Пара посетила красную дорожку премии American Music Awards 2020.

В июне 2020 года 30-летний рэпер на личной странице в инстаграме подтвердил слухи о романе с Меган Фокс. Актриса покинула Брайана Остина Грина, вместе с которым воспитывает троих сыновей. Теперь она впервые посетила публичное событие с новым возлюбленным.

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Совместный выход Меган Фокс и Колсона Бейкера

Для красной дорожки звезда выбрала костюм изумрудного цвета, который состоял из топа и мини юбки. Такой аутфит знаменитость соединила с лакированными босоножками с застежкой в виде золотой цепочки. Среди аксессуаров look Меган дополняли маленький клатч, который она держала в руке, оригинальная цепочка с кольцом и серьги-подвески с камнями. Волосы Фокс уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и пудровой помадой на губах.

Бойфренд актрисы позировал перед папарацци в белом костюме и массивных ботинках цвета металлик. На шее у него было украшение из жемчуга, а в ушах – серьги.



Меган Фокс с возлюбленным / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Меган Фокс и Колсона Бейкера

О романе между звездами впервые заговорили в мае 2020 года. Тогда стало известно, что актриса подала на развод с Брайаном Остином Грином. Супруги уже давно не были счастливы, а брак держался лишь на родительстве. Сразу после новостей о разрыве, звезда отправилась на свидание с Колсоном Байкером. Нынешние влюбленные познакомились на съемках фильма Midnight in the Switchgrass.

"Я сразу поняла, что он тот, кого я могу называть не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. На самом деле, я думаю, что мы две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это", – рассказывала о знакомстве с Бейкером Меган Фокс.

Влюбленные приняли участие в новом клипе артиста, который сняли в поместье Колсона, где он проживает вместе с Меган Фокс.