Американская актриса Меган Фокс обвинила бывшего мужа Брайана Остина-Грина в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью. Пара развелась 10 лет назад, но до сих пор конфликтует.

Актер и звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин-Грин на своей странице в инстаграме опубликовал фото с сыном. Фотография и вызвала возмущение со стороны бывшей жены Меган Фокс.

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На снимке актер позировал с сыновьями и продемонстрировал, как он провел с ними время на праздник Хэллоуина. На фотографии изображен и младший сын Меган Фокс и Брайана Остина-Грина – 4-летний Джорни. Именно это и возмутило женщину. По ее мнению, бывший муж хочет сделать ее плохой матерью в глазах других.

Почему Джорни должен быть на этой фотографии? Совсем не сложно обрезать его или выбрать снимки, на которых нет детей. Вчера мы вместе с ними весело отпраздновали Хэллоуин, и стоит обратить внимание на то, что они отсутствуют в моих соцсетях,

– написала в комментариях под фото Меган Фокс.

Меган добавила, что не может понять, почему он использует фото детей на своей странице для "показухи". Актриса считает, что бывший возлюбленный одурманен этим вопросом.

"Зачем тебе нужно использовать Интернет, чтобы показать, что дети любят тебя, ведь это и так очевидно?", – завершила комментарий Меган Фокс. Стоит отметить, что после этого Брайан удалил фото с сыновьями и разместил только свою фотографию. Супруги развелись 10 лет назад, но часто между ними возникают конфликты.