Американська акторка Меган Фокс звинуватила колишнього чоловіка Брайяна Остіна-Гріна в тому, що він навмисно зображує її поганою матір'ю. Пара розлучилась 10 років тому, але досі конфліктує.

Актор та зірка телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Браян Остін-Грін на своїй сторінці в інстаграмі опублікував фото з сином. Світлина й спричинила обурення з боку колишньої дружини Меган Фокс.

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На знімку актор позував з синами та продемонстрував, як він провів з ними час на свято Геловіну. На світлині зображений і молодший син Меган Фокс та Браяна Остіна-Гріна – 4-річний Джорні. Саме це й обурило жінку. На її думку, колишній чоловік хоче зробити її поганою матір'ю в очах інших.

Чому Джорні повинен бути на цій фотографії? Зовсім не складно обрізати його або вибрати знімки, на яких немає дітей. Вчора ми разом з ними весело відсвяткували Геловін, і варто звернути увагу на те, що вони відсутні в моїх соцмережах,

– написала в коментарях під фото Меган Фокс.

Меган додала, що не може зрозуміти, чому він використовує фото дітей на своїй сторінці для "показухи". Акторка вважає, що колишній коханий одурманений цим питанням.

"Навіщо тобі потрібно використовувати Інтернет, щоб показати, що діти люблять тебе, адже це і так очевидно?", – завершила коментар Меган Фокс. Варто зазначити, що після цього Браян видалив фото з синами і розмістив лише свою світлину. Подружжя розлучилось 10 років тому, але часто між ними виникають конфлікти.