Минуле літо мандрівник Дмитро Комаров провів у Китаї на зйомках програми "Світ навиворіт". Проте від відпустки з дружиною Олександрою Кучеренко не відмовився. Подружжя влаштувало подорож Таїландом.

Ведучий Дмитро Комаров об'їздив світ та побував у найвіддаленіших та найнебезпечніших куточках планети. Однак адреналін він відчуває не лише на роботі, а й під час відпусток з коханою Олександрою Кучеренко. Пара обожнює активний та насичений відпочинок. Про одну зі спільних мандрівок Комаров вперше розповів на особистій сторінці в інстаграмі.

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У листопаді минулого року в перерві між зйомками програми "Світ навиворіт" у Китаї зірка разом з дружиною відправився до Таїланду. Він розповів, що маршрут вони з дружиною не будували заздалегідь, а вирішували все спонтанно. Мандрівник зізнався, що саме ця подорож подарувала йому відчуття свободи, якого зараз так бракує.

"Прокидалися в Таїланді, бачачи з вікна Лаос, а вдалині шматочок М'янми, і просто пили свіжі кокоси. Зустрічали заходи і світанки в човні на Меконзі. Нічого не бронювали, а просто їхали на орендованій машині світ за очі. Пробивали колеса і поспішали на шиномонтаж. Вечеряли там, де, проїжджаючи повз, помічали через вікно більше людей. А залишалися в кафе останніми до пізньої ночі. Ночували там, куди встигали доїхати", – пригадав Дмитро Комаров.

Ведучий зазначив, що 2020 рік показав людям нову реальність. Навіть попри пандемію та закриті кордони він літає та подорожує світом, однак тепер жодна мандрівка не обходиться без масок, експрес-тестів на коронавірус та визначеного наперед маршруту.

Фото з відпустки Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко в Таїланді



Дмитро Комаров з дружиною в Таїланді / Фото Instagram / @komarovmir



Дмитро Комаров з дружиною в Таїланді / Фото Instagram / @komarovmir