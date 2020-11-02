Прошлое лето путешественник Дмитрий Комаров провел в Китае на съемках программы "Мир наизнанку". Однако от отпуска с женой Александрой Кучеренко не отказался. Супруги устроили путешествие по Таиланду.

Ведущий Дмитрий Комаров объездил мир и побывал в самых отдаленных и опасных уголках планеты. Однако адреналин он чувствует не только на работе, но и во время отпусков с любимой Александрой Кучеренко. Пара обожает активный и насыщенный отдых. Об одном из общих путешествий Комаров впервые рассказал на личной странице в инстаграме.

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В ноябре прошлого года в перерыве между съемками программы "Мир наизнанку" в Китае звезда вместе с женой отправился в Таиланд. Он рассказал, что маршрут они с женой не строили заранее, а решали все спонтанно. Путешественник признался, что именно это путешествие подарило ему ощущение свободы, которого сейчас так не хватает.

"Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдали кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы. Встречали закаты и рассветы в лодке на Меконге. Ничего не бронировали, а просто ехали на арендованной машине куда глаза глядят. Пробивали колеса и спешили на шиномонтаж. Ужинали там, где, проезжая мимо, замечали через окно больше людей. А оставались в кафе последние до поздней ночи. Ночевали там, куда успевали доехать", – вспомнил Дмитрий Комаров.

Ведущий отметил, что 2020 год показал людям новую реальность. Даже несмотря на пандемию и закрытые границы он летает и путешествует по миру, однако теперь ни одно путешествие не обходится без масок, экспресс-тестов на коронавирус и определенного заранее маршрута.

Фото из отпуска Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко в Таиланде



Дмитрий Комаров с женой в Таиланде / Фото Instagram / @komarovmir



Дмитрий Комаров с женой в Таиланде / Фото Instagram / @komarovmir