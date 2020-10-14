Карантин дал возможность молодой семье Дмитрия Комарова и Мисс Украины 2016 Александры Кучеренко проводить больше времени вместе. Супруги отпраздновали первую годовщину брака в изоляции. Любимая путешественника призналась, что формат вечеринки выбрали довольно необычный.

В интервью для "Фактов" красавица-телеведущая Александра Кучеренко рассказала о семейной жизни с Дмитрием Комаровым, которую пара не слишком охотно освещает в прессе или соцсетях. В мае прошлого года влюбленные поженились и сыграли таинственную свадьбу в Иерусалиме, а на карантине отметили первую годовщину супружеской жизни.

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Формат домашнего праздника выбрали довольно необычный. Учитывая то, что с программой "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров объездил даже самые отдаленные уголки, он знаком с множеством культур. Похоже, Индия запомнилась ему больше всего, ведь вечеринку пара устроила в индийском стиле.

Это же наш первый семейный год. На карантине отметили нашу годовщину: устроили домашнюю вечеринку в индийском стиле,

– поделилась Александра Кучеренко.

Она призналась, что во время карантина они много общались, по вечерам смотрели фильмы и готовили романтические ужины. Однако даже дома звезды не оставляли работу: Дмитрий Комаров готовил китайский сезон "Мира наизнанку", а Александра Кучеренко составляла магистерскую сессию в Zoom и проходила онлайн-курсы по испанскому и английскому языкам.

"На самом деле Дима и я занимались каждый своими делами. Бывало так, что за весь день дома мы пересекались только на кухне", – рассказала жена путешественника.

Как призналась Мисс Украина 2016, карантин пошел супругам на пользу, ведь они никогда раньше не проводили так много времени вместе. Поэтому на конфликты и ссоры драгоценное время не тратили.

"Конечно, у каждой пары бывают ситуации недоразумения. Но здесь важно не накапливать в себе негатив, а решить проблему вместе, выслушав и приняв мнения друг друга. В конце концов, тесное общение – это же не испытание, а удовольствие для двух любящих людей", – подчеркнула жена Дмитрия Комарова.