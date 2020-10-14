Карантин дав можливість молодій сім'ї Дмитра Комарова і Міс України 2016 Олександри Кучеренко проводити більше часу разом. Подружжя відсвяткувало першу річницю шлюбу в ізоляції. Кохана мандрівника зізналась, що формат вечірки обрали досить незвичний.

В інтерв'ю для "Фактів" красуня-телеведуча Олександра Кучеренко розповіла про сімейне життя з Дмитром Комаровим, яке пара не надто охоче висвітлює в пресі чи соцмережах. У травні минулого року закохані уклали шлюб і зіграли таємниче весілля в Єрусалимі, а на карантині відзначили першу річницю подружнього життя.

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Формат домашнього свята обрали досить незвичний. Зважаючи на те, що з програмою "Світ навиворіт" Дмитро Комаров об'їздив навіть найвіддаленіші куточки, він знайомий з безліччю культур. Схоже, Індія запам'яталась йому найбільше, адже вечірку пара влаштувала в індійському стилі.

Це ж наш перший сімейний рік. На карантині відзначили нашу річницю: влаштували домашню вечірку в індійському стилі,

– поділилась Олександра Кучеренко.

Вона зізналась, що під час карантину вони багато спілкувалися, вечорами дивилися фільми та готували романтичні вечері. Проте навіть вдома зірки не полишали роботу: Дмитро Комаров готував китайський сезон "Світу навиворіт", а Олександра Кучеренко складала магістерську сесію в Zoom та проходила онлайн-курси з іспанської та англійської мов.

"Насправді Діма і я займалися кожен своїми справами. Бувало так, що за весь день вдома ми перетиналися тільки на кухні", – розповіла дружина мандрівника.

Як зізналась Міс Україна 2016, карантин пішов їхньому подружжю на користь, адже вони ніколи раніше не проводили так багато часу разом. Тому на конфлікти і сварки дорогоцінний час не витрачали.

"Звичайно, у кожної пари бувають ситуації непорозуміння. Але тут важливо не накопичувати в собі негатив, а вирішити проблему разом, вислухавши і прийнявши думки один одного. Зрештою, тісне спілкування – це ж не випробування, а задоволення для двох люблячих людей", – наголосила дружина Дмитра Комарова.