Украинский хореограф Макс Леонов стал победителем проекта "Танцы со звездами" 2020 вместе с партнершей Сантой Димопулос. Мужчина до сих пор не может поверить в победу, поскольку был убежден, что получит второе место на проекте.

Танцовщик Максим Леонов отметил, что несмотря на все старания на репетициях он до последнего думал, что займет с Сантой второе место на "Танцах со звездами". Возможно, это его неуверенность в себе, как он признался на своей инстаграм-странице.

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"Для меня это было серьезное испытание длиной в пол года. Возможно по ту сторону паркета и экрана сложилось впечатление, что все прошло достаточно гладко – техническое начало, рост, технический конец сезона. Но таких испытаний в моей жизни не было. И я благодарен Вселенной за этот челлендж. Таким, как прежде, уже не буду никогда", – поделился Леонов.

В частности мужчина прокомментировал сам финал шоу, ведь последние 2 выпуска " Танцев..."состоялись без зрителей в зале из-за карантина выходного дня.

Победителей назвали, а оваций нет. Вроде бы все не по-настоящему. Но от того атмосфера становится еще более загадочной,

– добавил победитель 7 сезона.

Из-за ограниченности во времени в прямом эфире 14 выпуска Максу Леонову не дали возможность поблагодарить за его победу. Поэтому он в шутку отметил, что последнее слово осталось за ним. Мужчина поблагодарил всю команду "Танцев со звездами", а также Санту, которая была его парнеркой на протяжении 14 недель шоу.

"Санта, ты неотъемлемая часть всей этой боьшой и интересной истории, тебе отдельный поклон за все то, что было между нами на паркете. Ты неподражаема. Будь ею ... это был самый сложный сезон, из которого я вышел победителем", – подытожил хореограф.

Стоит добавить, что победительница сезона Санта Димопулос до сих пор не прокомментировала свою победу после проекта в социальных сетях. Женщина продолжает принимать поздравления от друзей и даже встретилась с несколькими экс-учасниками проекта за шампанским.

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Что известно о финале "Танцев со звездами" 2020?

29 ноября на телеканале "1+1" состоялся суперфинал шоу "Танцы со звездами", в котором за кубок соревновались Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина и Дмитрий Жук. Первые из них получили "бронзу" и покинули шоу, а остальные две пары продолжили соревноваться в танцевальном батле.

Согласно с баллами судей и зрителей, победу одержали Санта Димопулос и Макс Леонов, но женщина решила отдать свой кубок Юлии Саниной, поскольку та, по ее мнению, тоже заслуживает победы, несмотря на ее прогресс на паркете без танцевального прошлого. Следовательно, в проекте в этом году победили 2 пары, впрочем, Юлия Санина, похоже, не признает такого результата и уже рассказала, что выставит кубок Победы на аукцион, а все деньги отдаст на благотворительность.