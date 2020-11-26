Датский актер Мадс Миккельсен присоединится к съемочной команде фильма "Фантастические твари 3". Компания Warner Bros. утвердила его на роль Гриндельвальда, которая ранее принадлежала Джонни Деппу.

Мадс Миккельсен – новый Гриндельвальд

Как сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление Warner Bros., Мадс Миккельсен уже подписал контракт и вскоре приступит к работе. Кадры, которые авторы проекта отсняли с Джонни Деппом, не войдут в фильм "Фантастические твари 3". Поэтому все сцены переснимут с Мадсом Миккельсеном.

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Известно также, что съемки продолжаются с сентября 2020 года. Съемочную площадку "Фантастических тварей 3" развернули близ Лондона.

Что известно об утверждении Мадса Миккельсен на роль

Еще 11 ноября в западных СМИ появилась информация, что в кастинге к "Фантастическим тварям 3" примет участие Мадс Миккельсен. Актер хорошо известен миру благодаря ролям в фильмах "Ганнибал", "Охота", "Дилер", "Доктор Стрэндж", "Мерцающие огни", "Король Артур", "Казино Рояль" и др. В фильме о Джеймсе Бонде Миккельсен отлично сыграл злодея, поэтому у авторов не было сомнений, что он не менее убедительно превратится в Гриндельвальда.



Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа / Фото Express

Кроме того, инсайдеры говорили: именно Мадс Миккельсен является главным претендентом на роль, ведь его выбрал режиссер Дэвид Йейтс. В то же время сам актер держал интригу до последнего. В недавнем интервью он даже заявил, что не получал звонка от Warner Bros., а поэтому новости о кастинге – это всего лишь слухи.

Это все на уровне слухов. Я знаю столько же, сколько и вы из газет. Жду телефонного звонка,

– признался Мадс Миккельсен.

Приглашение актер все же получил, поэтому зрители смогут увидеть его в "Фантастических тварях 3".

Почему уволили Джонни Деппа: коротко

Причиной для увольнения Джонни Деппа стала его скандальная судебная тяжба с Эмбер Херд. 2 ноября 2020 года актера признали виновным в избиении бывшей жены, а резонансную статью The Sun об этом – "по сути правдивой". Джонни Депп уже заявил, что будет обжаловать это решение, ведь в браке не только Херд была жертвой домашнего насилия.

После этого компания Warner Bros. попросила актера отказаться от роли в "Фантастических тварях 3". Вероятно, кинопроизводители не хотели, чтобы лента ассоциировалась со скандалом вокруг Джонни Деппа. В то же время гонорар актера решили не забирать. Джонни Депп получил не менее 10 миллионов долларов, пробыв на съемках всего несколько дней.