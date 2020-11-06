Голливудский актер Джонни Депп не будет играть роль Гелерта Гриндельвальда в третьей части фэнтези "Фантастические твари". Студия Warner Bros разорвала контракт со звездой после того, как суд Лондона признал его виновным в 12 избиениях экс-супруги Эмбер Херд.

Громкое судебное дело Джонни Деппа против таблоида The Sun за клевету завершилось провалом для актера и повлияло на карьеру, которую уже поколебал скандальный развод с Эмбер Херд. Досадными новостями звезда поделился в инстаграм-профиле. Он объявил, что больше не будет играть Гелерта Гриндельвальда в продолжении "Фантастических тварей".

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Так, известная американская компания Warner Bros разорвала контракт со звездой, а самого актера "попросили подать в отставку". Джонни Депп признался, что с уважением отнесся к решению студии и не претендует на главную роль в успешной франшизе. Он не стал скрывать, что причиной такого решения стало решение Верховного суда Лондона, который признал его виновным в избиениях Эмбер Херд.

Сюрреалистическое решения суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию,

– написал голливудский актер.

Кроме того, Джонни Депп публично поблагодарил всех, кто после решения суда поддержал его и проявил свою лояльность. Он отметил, что сделает все, чтобы доказать, что обвинения экс-супруги ложные. Ради борьбы за правду звезда готов отложить свою актерскую карьеру, о чем заявил в заметке.

Компания Warner Bros подтвердила выход знаменитости из фильма "Фантастические твари" и объявила, что на место Джонни Деппа выберут нового актера: "На сегодня мы благодарим Джонни за его работу над фильмами", – говорится в сообщении.

Напомним, съемки фильма "Фантастические твари 3" отложили из-за пандемии коронавируса и продолжили в сентябре. Они должны были продолжаться в Лондоне до октября. Джонни Депп уже сыграл темного колдуна Гелерта Гриндельвальда в сценах фильма, однако, похоже, зрителям не удастся увидеть эти кадры на экранах.

Иск Джонни Деппа против The Sun касался статьи 2018 года, в которой журналисты, доверяя заявлениям Эмбер Херд, показали звезду в качестве домашнего насильника. Он стремился отстоять свое честное имя в суде, однако решение было не в пользу актера. После рассмотрения дела и дачи показаний Верховный суд Лондона признал Деппа виновным в 12 из 14 заявленных избиений Эмбер Херд, а саму статью таблоида "по сути правдивой".