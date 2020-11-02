Голливудский актер Джонни Депп подал судебный иск против британского таблоида The Sun из-за статьи, в которой говорилось о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Герд. Верховный суд Лондона признал вину звезды и заявил, что указанные в материале факты – правда.

О победе в суде над Джонни Деппом информирует издание The Sun. Приговор Верховный суд Лондона вынес сегодня, 2 ноября, после слушаний и предоставленных в июле показаний.

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Напомним, что поводом для судебного иска стала статья таблоида "Это безумие: как может Джоан Роулинг быть удовлетворена, если в новом фильме "Фантастические звери" снимается Джонни Депп, который бил свою жену", которая вышла еще в апреле 2018 года. Актер уверял, что обвинение о домашнем насилии – клевета, и решил установить справедливость через суд.

Однако Верховный суд Лондона установил, что 12 из 14 заявленных актрисой Эмбер Херд случаев избиения под действием алкоголя и наркотиков – правда. Добавим, что впервые Джонни Депп поднял руку на бывшую жену в 2013 году, когда она раскритиковала татуировки любимого. Так, суд вынес приговор, что скандальная статья "по сути правдива".

Теперь Джонни Деппу грозит компенсация судебных издержек в миллионы фунтов стерлингов и немалые возмещения в пользу The Sun.

"The Sun уже более 20 лет выступает в защиту жертв домашнего насилия. Они никогда не должны молчать, и мы благодарим судью за его внимательное рассмотрение и благодарим Эмбер Херд за ее мужество в предоставлении показаний в суде", – говорится в материале издания.