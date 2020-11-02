Голлівудський актор Джонні Депп подав судовий позов проти британського таблоїда The Sun через статтю, у якій йшлось про те, що він бив свою колишню дружину Ембер Герд. Верховний суд Лондона визнав вину зірки та заявив, що вказані у матеріалі факти – правда.

Про перемогу в суді над Джонні Деппом інформує видання The Sun. Рішення Верховний суд Лондона виніс сьогодні, 2 листопада, після слухань та наданих у липні свідчень.

Читайте також Подарунки для фанатів і вечеря в ресторані: як Джонні Депп та Ембер Герд святкують кінець суду

Нагадаємо, що приводом для судового позову стала стаття таблоїда "Це божевілля: як може Джоан Роулінг бути задоволена, якщо в новому фільмі "Фантастичні звірі" знімається Джонні Депп, який бив свою дружину", яка вийшла ще у квітні 2018 року. Актор запевняв, що звинувачення про домашнє насильство – наклеп, і вирішив встановити справедливість через суд.

Проте Верховний суд Лондона вирішив, що 12 з 14 заявлених акторкою Ембер Герд випадків побиття під дією алкоголю і наркотиків – правда. Додамо, що вперше Джонні Депп підняв руку на ексдружину 2013 року, коли вона розкритикувала татуювання коханого. Так, суд виніс вирок, що скандальна стаття "по суті правдива".

Тепер Джонні Деппу загрожує компенсація судових витрат у мільйони фунтів стерлінгів і значні відшкодування на користь The Sun.

"The Sun вже понад 20 років виступає на захист жертв домашнього насильства. Вони ніколи не повинні мовчати, і ми дякуємо судді за його уважний розгляд і дякуємо Ембер Герд за її мужність в наданні показань у суді", – йдеться у матеріалі видання.