Скандальна справа щодо фальсифікації даних виданням The Sun про начебто побиття Деппом Ембер Герд добігла свого кінця у Королівському суді Лондона 28 липня колишні коханці дали останні свідчення та розійшлись у своїх справах. Наразі вирок ще не оголошений.

І поки голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд чекають вироку, вони вже зі значно кращим настроєм вийшли із приміщення суду днем раніше, повідомляє Express Standart. Після засідання Депп не зміг залишити відданних фанатів, що кілька тижнів чатували його біля суду і підтримували його. Тому разом зі своїми помічниками він вийшов до них та подарував кожному пакетик, у якому була особиста подяка актора на аркуші паперу та бандана.

До теми Насильство, фекалії та зради: що стоїть за шлюбом Джонні Деппа й Ембер Герд



Джонні Депп біля Королівського суду Лондона / Getty Images



Подарунок фанату від Джонні Деппа / Facebooke / @Geek Journal - Новини кіно та серіалів

Щодо Ембер Герд, то жінка разом зі своєю командою адвокатів та сестрою Вітні ввечері після суду вирушила на вечерю в ресторан. Зірка була у піднесеному настрої, що наштовхує на думки, що суд може винести вирок на її користь.



Ембер Герд після суду пішла в ресторан / Getty Images

Рішення у справі Джонні Деппа і Ембер Герд буде винесено у вересні цього року. Судова тяганина тривала близько трьох років.

Що відомо про скандал між Герд і Деппом?

Пара познайомилась під час знімань кінострічки "Ромовий щоденник" і після цього в них зав'язались романтичні стосунки. У 2015 році пара одружилась, але вже наступного року Герд подала на розлучення та звинуватила чоловіка у домашньому насильстві. Тривалий час вона представляла докази його жорстокості та свідків справи.

Через деякий час Джонні Депп зібрався з думками та вирішив подати на британський таблоїд The Sun компанії News Group Newspapers за наклепи у статті, яка вийшла у світ у квітні 2018 року. У матеріалі його показали як аб'юзера, який бив свою дружину. На сторону видання стала Ембер Герд.

Актор надав докази насильницьких дій стосовно Герд, а також звинуватив її у зраді з Ілоном Маском, яка трапилась ще під час їхнього шлюбу. Якщо вину Ембер доведуть, то їй світитиме 3 роки ув'язнення за наклеп та відшкодування у розмірі 50 мільйонів доларів – понад 1,3 мільярда гривень.