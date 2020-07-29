Скандальное дело о фальсификации данных изданием The Sun о якобы избиении Деппом Эмбер Херд подошло к концу в Королевском суде Лондона 28 июля бывшие любовники дали последние показания и разошлись по своим делам. Пока приговор еще не объявлен.

И пока голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд ждут приговора, они уже со значительно лучшим настроением вышли из здания суда днем ранее, сообщает Express Standart. После заседания Депп не смог оставить преданных фанатов, которые несколько недель караулили его возле суда и поддерживали его. Поэтому вместе со своими помощниками он вышел к ним и подарил каждому пакетик, в котором была личная благодарность актера на листе бумаги и бандана.

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Джонни Депп возле Королевского суда Лондона / Getty Images

Подарок фанату от Джонни Деппа / Facebooke / @Geek Journal – Новости кино и сериалов

Относительно Эмбер Херд, то женщина вместе со своей командой адвокатов и сестрой Уитни вечером после суда отправилась на ужин в ресторан. Звезда была в приподнятом настроении, что наталкивает на мысли, что суд может вынести приговор в его пользу.

Эмбер Херд после суда пошла в ресторан / Getty Images

Решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд будет вынесено в сентябре этого года. Судебная тяжба длилась около трех лет.

Что известно о скандале между Херд и Деппом?

Пара познакомилась во время съемок киноленты "Ромовый дневник" и после этого у них завязались романтические отношения. В 2015 году пара поженилась, но уже в следующем году Херд подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. Долгое время она представляла доказательства его жестокости и свидетелей дела.

Через некоторое время Джонни Депп собрался с мыслями и решил подать в суд на британский таблоид The Sun компании News Group Newspapers за клевету в статье, которая вышла в свет в апреле 2018 года. В материале его показали как абьюзера, который бил свою жену. На сторону издания встала Эмбер Херд.

Актер предоставил доказательства таких же насильственный действий в отношении Херд, а также обвинил ее в измене с Илоном Маском, которая произошла еще во время их брака. Если вину Эмбер докажут, то ей светит 3 года заключения за клевету и возмещения в размере 50 миллионов долларов – более 1,3 миллиарда гривен.