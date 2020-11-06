Голлівудський актор Джонні Депп не буде грати роль Ґелерта Ґріндельвальда у третій частині фентезі "Фантастичні звірі". Студія Warner Bros розірвала контракт з зіркою після того, як суд Лондона визнав його винним у 12 побиттях ексдружини Ембер Герд.

Гучна судова справа Джонні Деппа проти таблоїда The Sun за наклеп завершилась провалом для актора і вплинула на кар'єру, яку вже похитнуло скандальне розлучення з Ембер Герд. Прикрими новинами зірка поділився в інстаграм-профілі. Він оголосив, що більше не гратиме Ґелерта Ґріндельвальда у продовженні "Фантастичних звірів".

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Так, відома американська компанія Warner Bros розірвала контракт з зіркою, а самого актора "попросили подати у відставку". Джонні Депп зізнався, що з повагою поставився до рішення студії та не претендує на головну роль в успішній франшизі. Він не став приховувати, що причиною стало рішення Верховного суду Лондона, який визнав його винним у побиттях Ембер Герд.

Сюрреалістичне рішення суду у Великобританії не вплине на мою боротьбу за правду, я підтверджую, що планую подати апеляцію,

– написав голлівудський актор.

Крім того, Джонні Депп публічно подякував всім, хто після рішення суду підтримав його та проявив свою лояльність. Він наголосив, що зробить все, аби довести, що звинувачення ексдружини неправдиві. Заради боротьби за правду зірка готовий відкласти свою акторську кар'єру, про що заявив у дописі.

Компанія Warner Bros підтвердила вихід знаменитості з фільму "Фантастичні звірі" та оголосила, що на місце Джонні Деппа оберуть нового актора: "На сьогодні ми дякуємо Джонні за його роботу над фільмами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зйомки "Фантастичних звірів 3" відклали через пандемію коронавірусу й продовжили у вересні. Вони мали тривати в Лондоні до жовтня. Джонні Депп вже зіграв темного чаклуна Ґелерта Ґріндельвальда у сценах фільму, проте, схоже, глядачам не вдасться побачити ці кадри на екранах.

Позов Джонні Деппа проти The Sun стосувався статті 2018 року, у якій журналісти, довіряючи заявам Ембер Герд, показали зірку як домашнього насильника. Він прагнув відстояти своє чесне ім'я в суді, проте рішення було не на користь актора. Після розгляду справи і надання свідчень Верховний суд Лондона визнав Деппа винним у 12 з 14 заявлених побиттів Ембер Герд, а саму статтю таблоїда "по суті правдивою".