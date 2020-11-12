В Голливуде подбирают замену Джонни Деппу в фильме "Фантастические твари 3". Претендентом на роль является талантливый датский актер Мадс Миккельсен. Пока кастинг продолжается, мы решили вспомнить самые популярные фильмы, которые прославили Мадса Миккельсена на весь мир.

Кастинги к фильму "Фантастические твари 3"

Джонни Деппа попросили отказаться от роли Гриндельвальда в фильме "Фантастические твари 3". Причиной стал проигрыш актера в суде по скандальному делу избиения Эмбер Герд. Сейчас Warner Bros. проводит кастинги, а главным претендентом на роль остается Мадс Миккельсен.

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Пока все киноманы в ожидании результатов кинопроб, журналисты 24 канала решили вспомнить самые известные фильмы актера. И, уверены, эти ленты с Мадсом Миккельсеном давно стали любимыми для миллионов зрителей.

7 лучших фильмов с Мадсом Миккельсеном

"Опасная иллюзия"

Год выхода – 2013

​Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – триллер, криминал, боевик, драма

Главный герой – недовольный жизнью американец Чарли Кантримен. Чтобы хоть как-то разбавить рутину, он употребляет наркотики, которые вызывают галлюцинации. И в один из таких дней ему является покойная мама, которая советует поехать в Бухарест. Чарли еще оправляется от потери, а потому без колебаний выполняет эту просьбу. Но в Европе он находит не только любимую Габи, но и проблемы с местной мафией. Опасная игра с криминальным миром может завершиться для Чарли и его девушки смертью.

"Опасная иллюзия": смотрите трейлер к фильму

"Королевский роман"

Год выхода – 2012

​Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – историческая драма

Фильм рассказывает о событиях, которые происходят в Датском королевстве в XVIII веке. Королева Каролина несчастлива в браке и ненавидит своего мужа за его развлечения с проститутками. И, кажется, Ее Величество обречена на жизнь с нелюбимым, пока к ним не приезжает немецкий врач Иоганн Фридрих Струэнзе, которого сыграл Мадс Миккельсен. Эта история любви будет полна драматических испытаний.

"Королевский роман": смотрите трейлер к фильму

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"Охота"

Год выхода – 2012

​Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр – драма, триллер

После развода бывший школьный учитель Лукас пытается наладить свою жизнь. Он находит новую работу, начинает отношения с другой женщиной и не теряет общения с сыном Маркусом. Видимо, все идет по плану Лукаса, пока все в один миг не рушится. Мужчину обвиняют в развращении несовершеннолетней Клары, которая ко всему является дочерью его лучшего друга.

"Охота": смотрите трейлер к фильму

"Дверь"

Год выхода – 2009

​Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – драма, мистика

Успешный художник Дэвид переживает не лучшие времена. Его 7-летняя дочь умерла, а мужчина винит себя в ее смерти, вспоминая детали всех событий, которые происходили в трагический день. У Дэвида появляется шанс все исправить, однако все далеко не так, как кажется на первый взгляд.

"Дверь": смотрите трейлер к фильму

"Коко Шанель и Игорь Стравинский"

Год выхода – 2009

​Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – романтическая драма

По сюжету, в 1920 году Игорь Ставинский принимает приглашение Коко Шанель и приезжает в пригород Парижа. У мужчины, как и у сотни беженцев из Советского Союза, нет ни жилья, ни денег, поэтому дизайнер позволяет ему и его жене с детьми пожить на ее вилле. Общение пары приводит к тайному роману. И хотя у этих отношений нет шанса на продолжение, именно они вдохновляют обоих и помогают стать успешными.

"Коко Шанель и Игорь Стравинский": смотрите трейлер к фильму

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"Казино Рояль"

Год выхода – 2006

​Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – экшн, шпионский триллер

Сыграл Мадс Миккельсен и в фильме о Джеймсе Бонде. В ленте "Казино Рояль" именно он предстает в образе банкира Ле Шиффра, который финансирует террористов. По сюжету, шпионы узнают, что мужчина планирует выиграть большие деньги в Черногории и посылают лучшего агента Джеймса Бонда помешать этому. Но возможно ли уничтожить организацию Ле Шиффра и обхитрить банкира – это зрители смогут узнать после просмотра "Казино Рояль".

"Казино Рояль": смотрите трейлер к фильму

"Открытые сердца"

Год выхода – 2002

​Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – драма, мелодрама

Трогательная драма рассказывает о влюбленной паре Сесиль и Йоахима. Они планируют пожениться и не могут дождаться, когда пойдут к алтарю. Однако перед церемонией Йоахим попадает в аварию, после которой остается парализованным. Сесиль сначала пытается утешить любимого, однако впоследствии начинает общение с доктором Нильсоном, жена которого была виновницей ДТП. Разговоры перерастают в роман, который может разрушить жизнь всех главных героев.

"Открытые сердца": смотрите трейлер к фильму