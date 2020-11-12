У Голлівуді підбирають заміну Джонні Деппу у фільмі "Фантастичні звірі 3". Претендентом на роль є талановитий данський актор Мадс Міккельсен. Поки кастинг триває, ми вирішили пригадати найпопулярніші фільми, які прославили Мадса Міккельсена на весь світ.

Кастинги до фільму "Фантастичні звірі 3"

Джонні Деппа попросили відмовитись від ролі Ґріндельвальда у фільмі "Фантастичні звірі 3". Причиною став програш актора у суді у скандальній справі побиття Ембер Герд. Наразі Warner Bros. проводить кастинги, а головним претендентом на роль залишається Мадс Міккельсен.

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Поки всі кіномани в очікуванні результатів кінопроб, журналісти 24 каналу вирішили пригадати найвідоміші фільми актора. І, впевнені, ці стрічки з Мадсом Міккельсеном давно стали улюбленими для мільйонів глядачів.

7 найкращих фільмів з Мадсом Міккельсеном

"Небезпечна ілюзія"

Рік виходу – 2013

​Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – трилер, кримінал, бойовик, драма

Головний герой – незадоволений життям американець Чарлі Кантрімен. Щоб хоч якось розбавити рутину, він вживає наркотики, які викликають галюцинації. І в один з таких днів йому являється покійна мама, яка радить поїхати в Бухарест. Чарлі ще оговтується від втрати, а тому без вагань виконує це прохання. Та в Європі він знаходить не тільки кохану Габі, але й проблеми з місцевою мафією. Небезпечна гра з кримінальним світом може завершитись для Чарлі та його дівчини смертю.

"Небезпечна ілюзія": дивіться трейлер до фільму

"Королівський роман"

Рік виходу – 2012

​Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – історична драма

Фільм розповідає про події, які відбуваються у Данському королівстві у XVIII столітті. Королева Кароліна не щаслива у шлюбі та ненавидить свого чоловіка за його розваги з повіями. І, здається, Її Величність приречена на життя з нелюбом, поки до них не приїжджає німецький лікар Йоганн Фрідріх Струензе, якого зіграв Мадс Міккельсен. Та історія кохання буде сповнена драматичними випробуваннями.

"Королівський роман": дивіться трейлер до фільму

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"Полювання"

Рік виходу – 2012

​Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр – драма, трилер

Після розлучення колишній шкільний вчитель Лукас намагається налагодити своє життя. Він знаходить нову роботу, починає стосунки з іншою жінкою та не втрачає спілкування з сином Маркусом. Мабуть, все йде за планом Лукаса, поки все в одну мить не руйнується. Чоловіка звинувачують у розбещенні неповнолітньої Клари, яка до всього є донькою його найкращого друга.

"Полювання": дивіться трейлер до фільму

"Двері"

Рік виходу – 2009

​Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – драма, містика

Успішний художник Девід переживає не найкращі часи. Його 7-річна донька померла, а чоловік винить себе у її смерті, згадуючи деталі всіх подій, які відбувались у трагічний день. У Девіда з'являється шанс все виправити, однак все далеко не так, як здається на перший погляд.

"Двері": дивіться трейлер до фільму

"Коко Шанель та Ігор Стравінський"

Рік виходу – 2009

​Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – романтична драма

За сюжетом, у 1920 році Ігор Ставінський приймає запрошення Коко Шанель та приїжджає у передмістя Парижа. Чоловік, як і сотні біженців з Радянського Союзу, не має ані житла, ані грошей, тому дизайнерка дозволяє йому та його дружині з дітьми пожити на її віллі. Спілкування пари приводить до таємного роману. І хоч стосунки ці не мають шансу на продовження, саме вони надихають обидвох та допомагають стати успішними.

"Коко Шанель та Ігор Стравінський": дивіться трейлер до фільму

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"Казино Рояль"

Рік виходу – 2006

​Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – екшн, шпигунський трилер

Зіграв Мадс Міккельсен і в фільмі про Джеймса Бонда. У стрічці "Казино Рояль" саме він постає в образі банкіра Ле Шиффра, який фінансує терористів. За сюжетом, шпигуни довідуються, що чоловік планує виграти великі гроші в Чорногорії та посилають найкращого агента Джеймса Бонда завадити цьому. Та чи можливо знищити організацію Ле Шиффра і обхитрувати банкіра – це глядачі зможуть довідатись після перегляду "Казино Рояль".

"Казино Рояль": дивіться трейлер до фільму

"Відкриті серця"

Рік виходу – 2002

​Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – драма, мелодрама

Зворушлива драма розповідає про закохану пару Сесіль і Йоахима. Вони планують одружитись та не можуть дочекатись, коли підуть до вівтаря. Однак перед церемонією Йоахим потрапляє в аварію, після якої залишається паралізованим. Сесіль спершу намагається втішити коханого, однак згодом починає спілкування з доктором Нільсоном, дружина якого була винуватицею ДТП. Розмови переростають у роман, який може зруйнувати життя всіх головних героїв.

"Відкриті серця": дивіться трейлер до фільму