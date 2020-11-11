Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо неодноразово доводив, що його фільми насправді геніальні. Драми, бойовики, трилери чи комедії: здається, цьому американцю до снаги будь-яка роль.

24 канал пропонує підібрати для перегляду одну з найкращих стрічок Леонардо Ді Капріо. І дату для цього ми обрали не випадково, адже саме 11 листопада знаменитий актор відзначає 46 день народження. Тож пропонуємо також відсвяткувати це, з попкорном та улюбленим фільмом Леонардо Ді Капріо.

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10 стрічок з Леонардо Ді Капріо, які має побачити кожен

"Одного разу в Голлівуді"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – комедія, драма

Це оскароносний фільм у доробку Леонардо Ді Капріо та остання робота Квентіна Тарантіно, яка заслуговує уваги глядачів.

У своїй гумористичній манері режисер показав реальні події 1969 року. Зірка вестернів Рік Далтон та його дублер Кліфф намагаються знайти своє місце в Голлівуді. Актор переживає нелегкий етап та вважає, що більше серйозні ролі йому не світять. Водночас розвиваються дві паралельні сюжетні лінії, які розкриють кримінальні події в Лос-Анджелесі.

"Одного разу в Голлівуді": дивіться трейлер до фільму

"Легенда Г'ю Гласса"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – вестерн, бойовик, драма, пригоди

Саме за цей фільм Леонардо Ді Капріо отримав довгоочікувану премію Оскар. І хоч драма не є легкою для сприйняття, її однозначно варто переглянути кожному, адже гра актора тут дивовижна.

За сюжетом, Г'ю Гласс із сином супроводжують групу мисливців. Під час роботи на них нападають індіанці і тільки одиницям вдається вижити після нещадної атаки. У небезпечній дорозі Г'ю Гласс стикається з ведмедицею, яка його калічить, а втомлені мисливці вбивають сина головного героя та залишають Гласса помирати в лісі. Однак коли чоловік хоче помститись кривдникам, він здатен на все. Так і Г'ю Гласс буде лікувати себе в умовах дикої природи та вистежувати тих, хто забрав життя у його єдиного сина.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться трейлер до фільму

"Вовк з Уолл-стріт"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – драма, біографія, кримінал, комедія

Біографічна драма розповідає про фінансового брокера Джордана Белфорта, який влаштовується на роботу в інвестиційний банк. Та як тільки ситуація головного героя покращується, установа оголошує про банкрутство. Дружина Джордана радить йому не покидати цю справу, адже він – чудовий маніпулятор та аналітик. Тому брокер створює власну фірму, яка приносить йому мільйонні доходи. І головний герой міг і надалі жити, не відмовляючи собі ні в чому, якби у ФБР не зацікавились його компанією.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться трейлер до фільму

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"Джанго вільний"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 8,4

Жанр – вестерн, бойовик, комедія, драма

Оскароносний фільм, який покаже, як стоматолог Кінг Шульц став мисливцем за головами. За винагороду він може вбити кого-небудь. Та брати Бріттл для нього можуть стати недосяжною ціллю, адже цих поганців він не знає на вигляд. Тому на "полювання" Шульц бере темношкірого раба Джанго, який має свій мотив, аби знайти Бріттлів.

Хоч історія матиме жорстокі сцени расизму чи вбивств, тут можна знайти чимало кумедних сцен у стилі Тарантіно.

"Джанго вільний": дивіться трейлер до фільму

"Початок"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр – фентезі, трилер, драма

Якщо ви не уявляєте, яким може бути світ у майбутньому, тоді стрічка "Початок" Крістофера Нолана дасть вам альтернативну картинку. Фільм розповідає про Домініка Кобба, якого зіграв Леонардо Ді Капріо. Чоловік заробляє тим, що займається шпигунством через сни. Домінік завдяки технологіям вміє проникає у підсвідомість людини та вивідувати в неї корпоративні таємниці.

Одного дня головний герой отримує складне завдання: насадити ідею розпаду бізнесу одному багатію. І ця мандрівка буде дуже складною і непередбачуваною, адже вся команда Домініка може назавжди залишитись у вигаданій реальності.

"Початок": дивіться трейлер до фільму

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"Острів проклятих"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 8,5

Жанр – детектив, трилер, драма

Стрічка Мартіна Скорсезе вже увійшла до історії кінематографу, тому всім варто переглянути цей неперевершений трилер. За сюжетом, двоє федеральних маршалів Тедді Деніел і Чак Оул мають вирушити на острів Шаттер, в якому відбувають покарання психічнохворі злочинці. Вибратись з в'язниці неможливо, оскільки вона оточена водою, а грати настільки щільні, що пролізти в них не може жодна людина. Однак одній жінці вдалось якимось чином втекти. Тедді і Чак мають довідатись, яким чином.

Сюжет матиме стільки несподіваних поворотів, що передбачити розвиток подій нереально.

"Острів проклятих": дивіться трейлер до фільму

"Життя спочатку"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – драма

Після виходу на екрани культового "Титаніка" всі прихильники були впевнені, що Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет більше не наважаться поставати в ролі закоханих. Все тому, що у легендарній стрічці їхні образи настільки особливі, що глядачі могли б не сприйняти новий фільм. Однак драма "Життя спочатку" змогла розвіяти всі побоювання і стереотипи.

Стрічка розказала історію подружньої пари, яка живе у передмісті Нью-Йорка в 1950-их роках. Спершу Ейпріл і Френк мріяли переїхати в Париж, однак після 7 років шлюбу їх затягує рутина. Врешті у пари народжується двоє дітей, а чоловік отримує підвищення в офісі, тому, здавалось, все вже вирішено долею. Однак Ейпріл не має наміру відмовлятись від своєї мрії, доходячи навіть до безвиході та відчаю.

"Життя спочатку": дивіться трейлер до фільму

"Відступники"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 8,5

Жанр – трилер, кримінал

Фільм "Відступники" тримає глядачів у напрузі від початку і до фінальних титрів. Це історія про агента під прикриттям, якого неперевершено зіграв Леонардо Ді Капріо. Хлопець пробирається у злочинну банду та шукає компромат на кримінального боса Френка Костелло. Однак він не знає, що у відділку поліції в мафозі є своя довірена людина, яка намагається викрити шпигуна. Поліцейські ігри виходять на інший рівень, а обидва головні герої вступають у боротьбу за своє життя.

"Відступники": дивіться трейлер до фільму

"Авіатор"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – біографічна драма

В цій стрічці Леонардо Ді Капріо зіграв відомого авіаконструктора та кінорежисера Говарда Г'юза. Змалку він мріяв побудувати надшвидкий літак і зняти фільми. У 1927 році Говард починає втілювати свої дитячі мрії та презентує першу стрічку, яка отримує шалену популярність. За цим він реалізує другий задум і сам тестує нові літаки. Однак після різкого збагачення та купівлі авіакомпанії у житті Говарда наступає чорна смуга, а йому доведеться пояснити, куди пішли державні кошти, видані на створення літаків.

"Авіатор": дивіться трейлер до фільму

"Спіймай мене, якщо зможеш"

Рік виходу – 2002

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр – кримінальна комедія

Мабуть, усі любителі комедій вже встигли переглянути цю культову стрічку. У центрі сюжету – історія авантюрного злочинця Френка, який у 1960-их переживає кризовий етап: переїзд у нове місто, проблеми батька з податками та розлучення рідних. Щоб втекти від всіх проблем, талановитий шахрай вперше підробляє документи та влаштовується пілотом. Завдяки підробці цінних паперів Френк збагачується на мільйони доларів, тому за справу береться агент ФБР Карл Гернетті. Та впіймати юного злочинця не просто, адже сьогодні він може бути юристом, а завтра – лікарем.

"Спіймай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер до комедії