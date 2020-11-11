Голливудский актер Леонардо Ди Каприо неоднократно доказывал, что его фильмы действительно гениальны. Драмы, боевики, триллеры или комедии: кажется, этому американцу по силам любая роль.

24 канал предлагает подобрать для просмотра одну из лучших лент Леонардо Ди Каприо. И дату для этого мы выбрали не случайно, ведь именно 11 ноября знаменитый актер отмечает 46 день рождения. Поэтому предлагаем также отпраздновать это, с попкорном и любимым фильмом Леонардо Ди Каприо.

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10 фильмов с Леонардо Ди Каприо, которые должен увидеть каждый

"Однажды в Голливуде"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – комедия, драма

Это оскароносный фильм в активе Леонардо Ди Каприо и последняя работа Квентина Тарантино, которая заслуживает внимания зрителей.

В своей юмористической манере режиссер показал реальные события 1969 года. Звезда вестернов Год Далтон и его дублер Клифф пытаются найти свое место в Голливуде. Актер переживает нелегкий этап и считает, что больше серьезные роли ему не светят. В то же время развиваются две параллельные сюжетные линии, которые раскроют криминальные события в Лос-Анджелесе.

"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер к фильму

"Выживший"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – боевик, боевик, драма, приключения

Именно за этот фильм Леонардо Ди Каприо получил долгожданную премию Оскар. И хотя драма не является легкой для восприятия, ее однозначно стоит посмотреть каждому, ведь игра актера здесь удивительная.

По сюжету, Хью Гласс с сыном сопровождают группу охотников. Во время работы на них нападают индейцы и только единицам удается выжить после беспощадной атаки. В опасной дороге Хью Гласс сталкивается с медведицей, которая его калечит, а уставшие охотники убивают сына главного героя и оставляют Гласса умирать в лесу. Однако когда мужчина хочет отомстить обидчикам, он способен на все. Так и Хью Гласс будет лечить себя в условиях дикой природы и отслеживать тех, кто отнял жизнь у его единственного сына.

"Выживший": смотрите трейлер к фильму

"Волк с Уолл-стрит"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – драма, криминал, комедия

Биографическая драма рассказывает о финансовом брокере Джордане Белфорте, который устраивается на работу в инвестиционный банк. И как только ситуация главного героя улучшается, учреждение объявляет о банкротстве. Жена Джордана советует ему не бросать это дело, ведь он – замечательный манипулятор и аналитик. Поэтому брокер создает собственную фирму, которая приносит ему миллионные доходы. И главный герой мог бы и дальше жить, не отказывая себе ни в чем, если бы в ФБР не заинтересовались его компанией.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер к фильму

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"Джанго освобожденный"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 8,4

Жанр – боевик, боевик, комедия, драма

Оскароносный фильм, который покажет, как стоматолог Кинг Шульц стал охотником за головами. За вознаграждение он может убить кого угодно. Но братья Бриттл для него могут стать недостижимой целью, ведь он не знает как выглядят эти негодяи. Поэтому на "охоту" Шульц берет темнокожего раба Джанго, у которого есть свой мотив, чтобы найти братьев Бриттл.

Хотя история будет содержать жестокие сцены расизма или убийств, здесь можно найти немало забавных сцен в стиле Тарантино.

"Джанго освобожденный": смотрите трейлер к фильму

"Начало"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр – фэнтези, триллер, драма

Если вы не представляете, каким может быть мир в будущем, тогда лента "Начало" Кристофера Нолана даст вам альтернативную картинку. Фильм рассказывает о Доминике Коббе, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Мужчина зарабатывает тем, что занимается шпионажем через сны. Доминик благодаря технологиям умеет проникает в подсознание человека и выведывать у него корпоративные тайны.

Однажды главный герой получает сложное задание: внушить идею распада бизнеса одному богачу. Но это путешествие будет очень сложным и непредсказуемым, ведь вся команда Доминика может навсегда остаться в вымышленной реальности.

"Начало": смотрите трейлер к фильму

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"Остров проклятых"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 8,5

Жанр – детектив, триллер, драма

Лента Мартина Скорсезе уже вошла в историю кинематографа, поэтому всем стоит посмотреть этот непревзойденный триллер. По сюжету, двое федеральных маршалов Тедди Дэниел и Чак Оул должны отправиться на остров Шаттер, на котором отбывают наказание душевнобольные преступники. Выбраться из тюрьмы невозможно, поскольку она окружена водой, а решетки настолько плотные, что пролезть через них не может ни один человек. Однако одной женщине удалось каким-то образом сбежать. Тедди и Чак должны узнать, каким образом.

Сюжет будет содержать столько неожиданных поворотов, что предусмотреть развитие событий невозможно.

"Остров проклятых": смотрите трейлер к фильму

"Дорога перемен"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – драма

После выхода на экраны культового "Титаника" все поклонники были уверены, что Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет больше не осмелятся стоять в роли влюбленных. Все потому, что в легендарной ленте их образы настолько особенные, что зрители могли бы не принять новый фильм. Однако драма "Дорога перемен" смогла развеять все опасения и стереотипы.

Лента рассказала историю супружеской пары, которая живет в пригороде Нью-Йорка в 1950-х годах. Сначала Эйприл и Фрэнк мечтали переехать в Париж, однако после 7 лет брака их затягивает рутина. В конце концов у пары рождается двое детей, а муж получает повышение в офисе, поэтому, казалось, все уже решено судьбой. Однако Эйприл не намерена отказываться от своей мечты, доходя даже до безысходности и отчаяния.

"Дорога перемен": смотрите трейлер к фильму

"Отступники"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 8,5

Жанр – триллер, криминал

Фильм "Отступники" держит зрителей в напряжении от начала и до финальных титров. Это история об агенте под прикрытием, которого великолепно сыграл Леонардо Ди Каприо. Парень пробирается в преступную банду и ищет компромат на криминального босса Фрэнка Костелло. Однако он не знает, что в отделении полиции у мафози есть свой доверенный человек, который пытается разоблачить шпиона. Полицейские игры выходят на другой уровень, а оба главных героя вступают в борьбу за свою жизнь.

"Отступники": смотрите трейлер к фильму

"Авиатор"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – биографическая драма

В этой ленте Леонардо Ди Каприо сыграл известного авиаконструктора и кинорежиссера Говарда Хьюза. С детства он мечтал построить сверхбыстрый самолет и снять фильмы. В 1927 году Говард начинает воплощать свои детские мечты и представляет первую ленту, которая получает бешеную популярность. Вслед за этим он реализует второй план и сам тестирует новые самолеты. Однако после резкого обогащения и покупки авиакомпании в жизни Говарда наступает черная полоса, а ему придется объяснить, куда пошли государственные средства, выданные на создание самолетов.

"Авиатор": смотрите трейлер к фильму

"Поймай меня, если сможешь"

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр – криминальная комедия

Наверное, все любители комедий уже успели посмотреть эту культовую ленту. В центре сюжета – история авантюрного преступника Фрэнка, который в 1960-х переживает кризисный этап: переезд в новый город, проблемы отца с налогами и развод родных. Чтобы уйти от всех проблем, талантливый мошенник впервые подделывает документы и устраивается пилотом. Благодаря подделке ценных бумаг Фрэнк обогащается на миллионы долларов, поэтому за дело берется агент ФБР Карл Гернетти. Но поймать юного преступника не просто, ведь сегодня он может быть юристом, а завтра – врачом.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите трейлер к комедии