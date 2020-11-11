Після скандального судового процесу Джонні Депп втратив роль у фільмі "Фантастичні звірі 3". Кого з голлівудських акторів розглядають на роль Ґріндельвальда – дізнавайтесь у матеріалі.

Мадс Міккельсен і "Фантастичні звірі 3"

Компанія Warner Bros. відновила зйомки фільму "Фантастичні звірі 3". Та через звільнення Джонні Деппа актори проєкту поспіхом шукають йому заміну. За даними Deadline, наразі ведуться перемовини з Мадсом Міккельсеном, який є головним претендентом на роль лиходія Ґріндельвальда.

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Актор вже знявся у десятках успішних фільмів. Зокрема, Мадса Міккельсена можна побачити у стрічках "Ганнібал", "Полювання", "Дилер", "Доктор Стрендж", "Мерехтливі вогні", "Король Артур", "Казино Рояль" та ін.

Контракт поки не підписаний, а обговорення перебувають на початковій стадії. Інсайдери зазначають, що Warner Bros. розглядає й інших кандидатів на цю роль, тому офіційних коментарів представники компанії ще не дають. Та у Мадса Міккельсена є великі шанси пройти цей кастинг, адже його вибрав режисер "Фантастичних звірів 3" Девід Єйтс.



Хто замінить Джонні Деппа у "Фантастичних звірах 3" / Фото Comic Book

Наразі прем'єру стрічки вже вирішили перенести. Нова дата виходу "Фантастичних звірів 3" – 15 липня 2022 року. Вона може бути не остаточною, адже все залежить від того, наскільки швидко автори проєкту знайдуть заміну Джонні Деппу та чи не завадить пандемія коронавірусу запланованим зйомкам.

Чому Джонні Депп втратив роботу

Упродовж кількох років Джонні Депп судився зі своєю колишньою дружиною Ембер Герд. Актриса заявляла, що була жертвою домашнього насилля у цьому шлюбі та надавала докази свої слів. Водночас Джонні Депп запевняв, що його стосунки зі знаменитою білявкою були нездоровими, а він часто страждав від нападів красуні. Окрім цього, відомі й факти зради Ембер Герд.

Та це не єдина гучна судова справа, в якій фігурував Депп. Актор подав до суду на таблоїд The Sun, який у 2018 році опублікував резонансну заяву Ембер Герд щодо насилля.

2 листопада 2020 року служителі Феміди оголосили вердикт у цій справі. Верховний суд Лондона визнав Джонні Деппа винним у 12 з 14 заявлених побиттів Ембер Герд, а саму статтю видання "по суті правдивою". Таке рішення повпливало на кар'єру актора, адже кіновиробники не хотіли, аби це шкодило рейтингу їхніх стрічок. Так, компанія Warner Bros. попросила Джонні Деппа відмовитись від участі у зйомках в "Фантастичних звірах 3". Сам актор не згідний з рішенням суду та готовий його оскаржувати.

Мої наміри залишаються в силі, я планую довести, що звинувачення, висунуті проти мене, – брехня. Моє життя і кар'єра не будуть визначатися цими подіями, – заявив Джонні Депп.

Водночас у мережі створили петицію з вимогою повернути актору роль Ґріндельвальда. Звернення вже підписали понад 140 тисяч людей.