После скандального судебного процесса Джонни Депп потерял роль в фильме "Фантастические твари 3". Кого из голливудских актеров рассматривают на роль Гриндевальда – узнавайте в материале.

Мадс Миккельсен и "Фантастические твари 3"

Компания Warner Bros. возобновила съемки фильма "Фантастические твари 3". Но из-за увольнения Джонни Деппа актеры проекта спешно ищут ему замену. По данным Deadline, сейчас ведутся переговоры с Мадсом Миккельсеном, который является главным претендентом на роль злодея Гриндевальда.

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Актер уже снялся в десятках успешных фильмов. В частности, Мадса Миккельсена можно увидеть в фильмах "Ганнибал", "Охота", "Дилер", "Доктор Стрэндж", "Мерцающие огни", "Король Артур", "Казино Рояль" и др.

Контракт пока не подписан, а обсуждения находятся на начальной стадии. Инсайдеры отмечают, что Warner Bros. рассматривает и других кандидатов на эту роль, поэтому официальных комментариев представители компании еще не дают. Но у Мадса Миккельсена есть большие шансы пройти этот кастинг, ведь его выбрал режиссер "Фантастических тварей 3" Дэвид Йейтс.

Кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3" / Фото Comic Book

Сейчас премьеру ленты уже решили перенести. Новая дата выхода "Фантастических тварей 3" – 15 июля 2022 года. Она может быть не окончательной, ведь все зависит от того, насколько быстро авторы проекта найдут замену Джонни Деппу и не помешает ли пандемия коронавируса запланированным съемкам.

Почему Джонни Депп потерял работу

На протяжении нескольких лет Джонни Депп судился со своей бывшей женой Эмбер Херд. Актриса заявляла, что была жертвой домашнего насилия в этом браке и предоставляла доказательства своих слов. В то же время Джонни Депп уверял, что его отношения со знаменитой блондинкой были нездоровыми, а он часто страдал от приступов красотки. Кроме этого, известны и факты предательства Эмбер Херд.

Но это не единственное громкое судебное дело, в котором фигурировал Депп. Актер подал в суд на таблоид The Sun, который в 2018 году опубликовал резонансное заявление Эмбер Херд относительно насилия.

2 ноября 2020 года служители Фемиды огласили вердикт по этому делу. Верховный суд Лондона признал Джонни Деппа виновным в 12 из 14 заявленных избиений Эмбер Херд, а саму статью издания "по сути правдивой". Такое решение повлияло на карьеру актера, ведь кинопроизводители не хотели, чтобы это вредило рейтингу их лент. Так, компания Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от участия в съемках в "Фантастических тварях 3". Сам актер не согласен с решением суда и готов его оспаривать.

Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, – ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями,

– заявил Джонни Депп.

В то же время в сети создали петицию с требованием вернуть актеру роль Гриндевальда. Обращение уже подписали более 140 тысяч человек.