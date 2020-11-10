Фильм "Фантастические твари 3" получил новую дату премьеры, а авторы ленты уже ищут замену Джонни Деппу. Но гонорар голливудский актер таки получит от Warner Bros. И эта сумма уже ошеломила западные СМИ!

Новая дата премьеры "Фантастических тварей 3"

Джонни Депп больше не будет играть Гриндельвальда в "Фантастических тварях", а потому компания Warner Bros. проводит кастинги на эту роль. Из-за изменений в актерском составе создание фильма может затянуться, передает Variety. Помимо этого, пандемия коронавируса также влияет на график съемок. Поэтому премьеру ленты уже решили перенести с ноября 2021 года на 15 июля 2022 года.

Больше о скандале Джонни Деппа признали виновным в избиении Эмбер Херд: актер проиграл суд против таблоида The Sun

Еще перед выходом первой части франшизы Warner Bros. объявила, что это будет трилогия. Именно поэтому к этой новинке кино приковано такое пристальное внимание зрителей и прессы.

Гонорар Джонни Деппа

В ленте Джонни Депп должен был исполнить роль Гриндельвальда. Задолго до съемок актер подписал контракт с компанией Warner Bros, поэтому даже после увольнения получит свой гонорар. А это, по данным The Daily Mail, не менее 10 миллионов долларов.

В то же время в СМИ отмечают, что съемки 3 части "Фантастических тварей" начались в Великобритании 20 сентября 2020 года. Авторы фильма отсняли с Джонни Деппом только одну сцену, поэтому такая сумма ошеломила западные СМИ.

Что известно об увольнении Джонни Деппа: кратко

Громкое судебное дело Джонни Деппа повлияло на его карьеру. Актер долгое время пытается доказать, что обвинения его бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии – неправда. В 2018 году таблоид The Sun впервые опубликовал заявление актрисы, которое получило немалую огласку. Поэтому Джонни Депп подал в суд за клевету и на днях проиграл его: Верховный суд Лондона признал мужчину виновным в 12 из 14 заявленных избиений Эмбер Херд, а саму статью таблоида "по сути правдивой".

На фоне резонансных скандалов создатели "Фантастических тварей" опасались, что фильм может ассоциироваться у зрителей с домашним насилием. Поэтому 6 ноября Джонни Депп объявил, что больше не будет играть во франшизе. Однако продолжения судебной волокиты поклонникам актера все-таки стоит ждать.

Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, – ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями,

– заявил Джонни Депп.