Во всех мировых СМИ распространилась информация, что Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа и снимется в "Фантастических тварях 3". Однако сам актер опроверг все слухи.

Комментарий Мадса Миккельсена

Как объяснил Мадс Миккельсен журналистам IGN, представители киностудии Warner Bros. пока не предлагали ему роль Гриндельвальда.

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Это все на уровне слухов. Я знаю столько же, сколько и вы из газет. Жду телефонного звонка, – признался Мадс Миккельсен.

Слухи распространились после того, как инсайдеры рассказали о мнении режиссера Дэвида Йейтса, что именно этот актер будет лучшей заменой Деппа в фильме. Пресса сразу же поделилась с миром новостью в то время, как кастинги еще не завершились.

Увольнение Джонни Деппа: коротко

Как известно, в 2018 году таблоид The ​​Sun опубликовал резонансную новость об избиении Эмбер Херд. Актриса сама дала комментарии и фото, заявляя, что в браке с Джонни Деппом неоднократно была жертвой домашнего насилия. С тех пор знаменитые актеры начали громкую судебную тяжбу, раскрывая все больше резонансных деталей о своей личной жизни.

В конце концов Верховный суд Лондона признал Джонни Деппа виновным в избиении Эмбер Херд, а статью таблоида "по сути правдивой". Такое решение повлияло на карьеру актера: Warner Bros. попросили его отказаться от съемок в "Фантастическихтварях 3", чтобы лента у зрителей не вызывала ассоциации с насилием. Джонни Депп без скандала согласился с авторами проекта, добавив, что будет оспаривать решение суда.

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Поскольку съемки "Фантастических тварей 3" уже начались, компания начала кастинги. Тогда в СМИ и появилась информация от инсайдеров, что Мадс Миккельсен – наиболее вероятный претендент на роль Гриндельвальда. Источники добавили, что контракт пока не подписан, а переговоры с актером продолжаются.