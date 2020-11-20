Украинская телеведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир недавно заболела коронавирусом. Она рассказала, что чувствует себя уже намного лучше, однако у нее появились побочные эффекты болезни – боль в почках, которая ее никогда не беспокоила.

37-летняя журналистка получила положительный тест на COVID-19 11 ноября и сразу самоизолировалась. По ее словам, все началось с покраснения горла. У нее также очень болели мышцы и были ощущения, будто температура тела достигала 40 градусов, хотя, наоборот, была пониженной.

Стоит знать Анатолий Анатолич поборол коронавирус: трогательное видео с дочкой

20 ноября в прямом эфире "Сніданку з 1+1" Барбир поделилась, что через 10 дней с начала симптомов чувствует себя значительно лучше: к ней частично вернулись запахи и вкусы и в целом она чувствует больше сил. Правда, "пришли" сильные головные боли, передает "ТСН".

Чувствую себя гораздо лучше, чем было. Я напомню, что было горло, нос, слабость, спазмы в мышцах, трудно было и спать, и ходить, общая слабость. Затем на смену этим спазмам в мышцах пришли сильные боли головные и существенное снижение давления. Сейчас уже гораздо лучше,

– подчеркнула Людмила.

Впрочем, женщине все еще трудно сосредоточиться и сконцентрироваться на чем-то. В частности, у нее появилась боль в почках как побочный эффект от коронавируса.

"Как подарок к выздоровлению, у меня начали болеть почки. Хотя они меня никогда не беспокоили до коронавирус. Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали меня беспокоить. Наверное, такой постэффект", – добавила телеведущая.

Сейчас Людмила Барбир постоянно находится на связи с врачом, принимает витамин D, C, цинк, противовирусное средство и пьет очень много воды. По ее словам, она за один день могла выпить до трех литров воды.

Напомним, что с телеканала "1+1" коронавирусом были больны Маричка Падалко и Неля Шовкопляс.