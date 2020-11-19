Украинский телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что выздоровел от коронавируса. После 19 дней на самоизоляции он поборол болезнь и показал видео, как обнимает дочь.

Радостной новостью Анатолий Анатолич поделился на личной странице в Инстаграме. Телеведущий и шоумен поборол коронавирус, которым заразился в начале ноября.

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Анатолий Анатолич опубликовал видео, на котором он обнимает и целует дочь, так как уже вышел из самоизоляции. Также он показал фото лабораторного теста на коронавирус, где видно, что результат отрицательный.

Телеведущий отметил, что 13 дней из 19 на самоизоляции прошли в легкой форме. Сейчас он чувствует себя хорошо, поэтому завтра, 20 ноября, он возобновит работу и выйдет в эфир "Утра с Украиной".

Добби свободен. 13 дней с COVID-19 в легкой (слава богу) форме. Возвращаюсь к привычной (в наше время этот термин звучит странно) жизни. Уже завтра на любимую работу с 6:30 в эфире. Всем здоровья! Прочного и бескомпромиссного!

– написал Анатолий Анатолич под фото.

Во время того, как телеведущий находился на самоизоляции, он публиковал смешные фото, где показывал, как проходит его лечение и борьба с коронавирусом.