Бывший продюсер и уже сегодня заключенный Харви Вайнштейн сейчас находится в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Его перевели из тюремной камеры в изолятор.

Вероятно, 68-летний Харви Вайнтшейн во второй раз подхватил коронавирус в тюрьме с момента первого заболевания в апреле этого года. У него повысилась температура тела до 38,5 градусов, однако результаты ПЦР-теста пока неизвестны. Об этом сообщают в издании TMZ.

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Его состояние оценивается как тяжелое, поскольку заключенному трудно удается сбить температуру и проблемы добавляют сопутствующие заболевания, которые имеет Харви Вайнштейн. Он страдает сердечным заболеванием, высоким кровяным давлением и стенозом позвоночника. Если тест на коронавирус покажет положительный результат, его переведут в тюремную больницу.

В апреле Вайнштейн находился в изоляции 14 дней – он имел лихорадку и кашель. Тогда он не нуждался в госпитализации, и мужчине удалось побороть коронавирус.

Напомним, что Харви Вайнштейн отбывает наказание за сексуальные домогательства в тюрьме Wende в западной части Нью-Йорка. В марте 2020 года кинопродюсера осудили на 23 года заключения. Недавно его обвинили еще в шести сексуальных преступлениях.