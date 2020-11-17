Звезда сериалов "Западное крыло" и "Добрый доктор" стал жертвой коронавируса и из-за осложнений попал в больницу. Сейчас актер чувствует себя лучше, однако еще нуждается в кислородной поддержке.

На прошлой неделе 65-летний актер сообщил, что вместе с женой Шейлой Келли заболел коронавирусом, сообщает 24 канал. Уже в понедельник, 16 ноября, Ричард Шифф попал в больницу.

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На своей инстаграм-странице 59-летняя жена написала, что перед госпитализацией актер чувствовал себя крайне плохо.

Последние 72 часа были тяжелыми. Любовь всей моей жизни сейчас находится в больнице на кислороде и ремдесивире (противовирусный препарат, – LifeStyle 24). Благодарю вас всех за молитвы и любовь. Мы чувствуем их. Ему становится лучше. Он становится сильнее,

– написала Шейла Келли.

В новом твиттер-посте сам Ричард Шифф отметил, что он "ежедневно показывает улучшение" и благодарит всех за любовь и поддержку. Мужчина принимает лекарства и получает кислородную поддержку. Что касается его 59-летней жены, то она проходит лечение дома и чувствует себя лучше, однако она все еще больна.