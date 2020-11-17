Зірка серіалів "Західне крило" і "Добрий лікар" став жертвою коронавірусу і через ускладнення потрапив у лікарню. Наразі актор почувається краще, однак ще потребує кисневої підтримки.

Минулого тижня 65-річний актор повідомив, що разом з дружиною Шейлою Келлі захворів на коронавірус, повідомляє 24 канал. Вже в понеділок, 16 листопада, Річард Шіфф потрапив у лікарню.

До слова Ірина Федишин пригадала, де підхопила коронавірус

На своїй інстаграм-сторінці 59-річна дружина написала, що перед госпіталізацією актор почувався вкрай погано.

Останні 72 години були важкими. Любов всього мого життя зараз перебуває в лікарні на кисні й ремдесівірі (противірусний препарат, – LifeStyle 24). Дякую вам всім за молитви і любов. Ми відчуваємо їх. Йому стає краще. Сильнішає,

– написала Шейла Келлі.

У новому твіттер-дописі сам Річард Шіфф зазначив, що він "щодна показує покращення" і дякує усім за любов і підтримку. Чоловік приймає ліки та отримає кисневу підтримку. Щодо його 59-річної дружини, то вона проходить лікування вдома і почувається краще, проте вона все ще хвора.