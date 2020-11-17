Наприкінці жовтня співачка зі Львова Ірина Федишин зізналась, що перехворіла коронавірусом з чоловіком Віталієм Човником. Після повного одужання і відновлення зірка розповіла, де могла заразитися COVID-19.

Сім'я Ірини Федишин на собі відчула всі труднощі боротьби з коронавірусом. В інтерв'ю для видання "Факти" артистка поділилась деталями лікування від небезпечного вірусу та вперше розповіла, де насправді могла підхопити COVID-19.

До теми Ірина Федишин разом із чоловіком перехворіла коронавірусом і розповіла про симптоми

Де Ірина Федишин заразилась коронавірусом

Зірка наголосила, що впродовж пандемії сім'я дотримувалась всіх карантинних норм та була обережною, хоч влітку співачка разом з чоловіком і двома синами багато подорожувала Україною та навіть відвідала Болгарію. Перші симптоми Ірина Федишин відчула на початку жовтня після того, як напередодні вихідних поїхала в супермаркет.

У мене склалося враження, що заразилася в супермаркеті. Пам'ятаю, за кілька днів до зараження я пішла в супермаркет по продукти. Всередині було досить багато людей – це сталось саме перед вихідними. У магазині була задуха, приміщення не провітрювати. Звичайно, я була в масці, але мені здається, що підхопила вірус саме тоді,

– наголосила знаменитість.

Виконавиця наголосила, що одразу після перших проявів COVID-19 повідомила про недугу вчителів у школі та вихователів у садочку, куди ходять її сини Юрчик та Олежик. Сама ж родина дотримувалась режиму ізоляції, а діти подружжя коронавірус не підхопили навіть попри тісний контакт з хворими батьками.

"Слава Богу, вони не захворіли, не було ніяких симптомів. Я не водила їх здавати тест, вважала, що в цьому немає необхідності. Всі ми перебували вдома, діти себе нормально почували", – розповіла зіркова матуся.

Як Ірина Федишин перенесла коронавірус

Раніше зірка зізналась, що чоловік Віталій Човник переносив хворобу значно складніше. Він лікувався впродовж місяця та був за крок до госпіталізації через двостороннє запалення легень. Сама ж зірка хворіла лише два тижні. Однак не приховує, що побороти COVID-19 вони з чоловіком могли значно швидше і легше, адже спочатку дотримувались не всіх настанов лікаря.

"Якщо чесно, на початку лікування ми занадто розраховували на антибіотик і не робили ніяких особливих дій. Думали, пройде і так. Напевно, безвідповідально підійшли до хвороби. Тільки коли по-справжньому злякалися, стали чітко виконувати всі рекомендації", – зізналась Ірина Федишин.

Зірка підтвердила, що коронавірус дуже повільно відступає та виснажує імунну систему. Тому тепер сім'я відновлюється після пережитого, відклавши всі гастролі та концерти.