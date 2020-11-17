В конце октября певица со Львова Ирина Федишин призналась, что переболела коронавирусом с мужем Виталием Човныком. После полного выздоровления и восстановления звезда рассказала, где могла заразиться COVID-19.

Семья Ирины Федишин на себе испытала все трудности борьбы с коронавирусом. В интервью для издания "Факты" артистка поделилась деталями лечения от опасного вируса и впервые рассказала, где на самом деле могла подхватить COVID-19.

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Где Ирина Федишин заразилась коронавирусом

Звезда подчеркнула, что на протяжении пандемии семья соблюдала все карантинные нормы и была осторожной, хотя летом певица вместе с мужем и двумя сыновьями много путешествовали по Украине и даже посетили Болгарию. Первые симптомы Ирина Федишин почувствовала в начале октября после того, как накануне выходных поехала в супермаркет.

У меня сложилось впечатление, что заразилась в супермаркете. Помню, за несколько дней до заражения я пошла в супермаркет за продуктами. Внутри было довольно много людей – это случилось именно перед выходными. В магазине была духота, помещение не проветривалось. Конечно, я была в маске, но мне кажется, что подхватила вирус именно тогда,

– подчеркнула знаменитость.

Исполнительница отметила, что сразу после первых проявлений COVID-19 сообщила о недуге учителям в школе и воспитателям в садике, куда ходят ее сыновья Юрчик и Олежик. Сама же семья придерживалась режима изоляции, а дети супругов коронавирус не подхватили, даже несмотря на тесный контакт с больными родителями.

"Слава Богу, они не заболели, не было никаких симптомов. Я не водила их сдавать тест, считала, что в этом нет необходимости. Все мы находились дома, дети себя нормально чувствовали", – рассказала звездная мама.

Как Ирина Федишин перенесла коронавирус

Ранее звезда призналась, что муж Виталий Човнык переносил болезнь значительно сложнее. Он лечился в течение месяца и был в шаге от госпитализации из-за двустороннего воспаления легких. Сама же звезда болела всего две недели. Однако не скрывает, что побороть COVID-19 они с мужем могли значительно быстрее и легче, так как изначально не придерживались всех предписаний врача.

"Если честно, в начале лечения мы слишком рассчитывали на антибиотик и не предпринимали никаких особых действий. Думали, пройдет и так. Наверное, безответственно подошли к болезни. Только когда по-настоящему испугались, стали четко выполнять все рекомендации", – призналась Ирина Федишин.

Звезда подтвердила, что коронавирус очень медленно отступает и истощает иммунную систему. Поэтому теперь семья восстанавливается после пережитого, отложив все гастроли и концерты.