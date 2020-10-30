Популярная украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем, который по совместительству является ее продюсером, Виталием Човныком переболели коронавирусом. Артистка рассказала, как протекала болезнь и призвала относиться к пандемии серьезно.

Пандемия коронавируса в Украине продолжает активно распространяться. Она не обходит никого, в частности, поражает звезд. К числу тех знаменитостей, которые на себе ощутили, что такое коронавирусная инфекция. В программе "Звездный путь" исполнительница рассказала о болезни.

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Ирина Федишин призналась, что не хотела рассказывать о заражении COVID-19, когда болела. Она отметила, что в болезни мало приятного и было очень трудно эмоционально, психологически. Ей не хотелось лишних вопросов.

COVID-19 у Ирины Федишин и ее мужа

Артистка рассказала, что у нее болезнь протекала без осложнений, а вот ее мужу повезло меньше. По словам Федишин, у Виталия была двусторонняя пневмония. После того, как мужчина семь дней лечился антибиотиками, он сделал КТ. Тогда анализы ухудшились и воспаление увеличилось. Ирина признается, что их это очень напугало.

Исполнительница поделилась, что из-за паники, причиной которой стал коронавирус, кроме обязательных лекарств, ее семья пропила курс успокоительных. Это помогло контролировать эмоции. Супругам удалось преодолеть недуг и он уже позади.

Ирина Федишин призывает всех отнестись серьезно к этой пандемии и не быть равнодушными. Необходимо носить защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Именно эти простые правила могут спасти вашу жизнь и здоровье и ваших родных.

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