Популярна українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком, який за сумісництвом є її продюсером, Віталієм Човником перехворіли коронавірусом. Артистка розповіла, як протікала хвороба і закликала ставитися до пандемії серйозно.

Пандемія коронавірусу в Україні продовжує активно поширюватися. Вона не оминає нікого, зокрема, вражає зірок. До числа тих знаменитостей, які на собі відчули, що таке коронавірусна інфекція. У програмі "Зірковий шлях" виконавиця розповіла про хворобу.

До теми Коронавірус не відступає: які українські зірки зіткнулись з COVID-19

Ірина Федишин зізналася, що не хотіла розповідати про зараження COVID-19 тоді, коли хворіла. Вона зауважила, що у хворобі мало приємного і було дуже важко емоційно, психологічно. Їй не хотілося зайвих запитань.

COVID-19 в Ірини Федишин та її чоловіка

Артистка розповіла, що у неї хворба протікала без ускладнень, а от її чоловікові пощастило менше. За словами Федишин, у Віталія була двостороння пневмонія. Після того, як чоловік сім днів лікувався антибіотиками, він зробив КТ. Тоді аналізи погіршилися і запалення збільшилося. Ірина зізнається, що їх це дуже налякало.

Виконавиця поділилася, що через паніку, причиною якої став коронавірус, окрім обов'язкових ліків, її сім'я пропила курс заспокійливих. Це допомогло контролювати емоції. Подружжю вдалося подолати недугу і вона вже позаду.

Ірина Федишин закликає усіх поставитися серйозно до цієї пандемії і не бути байдужими. Необхідно носити захисні маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Саме ці прості правила можуть врятувати ваше життя та здоров'я і ваших рідних.

Ірина Федишин розповіла про інфікування коронавірусом: відео