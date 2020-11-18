Колишній продюсер та вже сьогодні ув'язнений Гарві Вайнштейн зараз перебуває у важкому стані з підозрою на коронавірус. Його перевели з тюремної камери до ізолятора.

Ймовірно, 68-річний Гарві Вайнтшейн вдруге підхопив коронавірус у в'язниці з моменту першого захворювання у квітні цього року. У нього підвищилася температура тіла до 38,5 градусів, однак результати ПЛР-тесту наразі невідомі. Про це повідомляють у виданні TMZ.

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Його стан оцінюється як важкий, оскільки ув'язненому важко вдається збити температуру і проблем додають супутні захворювання, які має Гарві Вайнштейн. Він страждає на серцеве захворювання, високий кров'яний тиск і стеноз хребта. Якщо тест на коронавірус покаже позитивний результат, його переведуть у тюремну лікарню.

У квітні Вайнштейн перебував в ізоляції 14 днів – він мав лихоманку і кашель. Тоді він не потребував госпіталізації і чоловіку вдалось побороти коронавірус.

Нагадаємо, що Гарві Вайнштейн відбуває покарання за сексуальні домагання у в'язниці Wende у західній частині Нью-Йорка. У березні 2020 року кінопродюсера засудили на 23 роки ув'язнення. Нещодавно його звинуватили ще у шести сексуальних злочинах.