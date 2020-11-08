Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий Анатольевич) сообщил о том, что заболел коронавирусом. Шоумен рассказал о симптомах, которые сейчас проявляются.

Неприятной новостью Анатолий Анатолич поделился на своей странице в инстаграме. Украинский шоумен и ведущий программы "Утро с Украиной" рассказал о том, как чувствует себя и переносит болезнь.

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Телеведущий признался, что три дня назад, перед съемками очередного эфира "Утра с Украиной", он проснулся с температурой 37,4. Поскольку на канале работает строгий температурный скрининг, а он считает, что не имеет права рисковать здоровьем других, то мужчина остался дома, но и предупредил всех коллег на канале "Украина". Поэтому этот выпуск Лилия Ребрик провела самостоятельно.

В 12:00 сдал тест и вечером уже получил результат. В прошлый раз сдавал в 7 вечера. Результат был в 4 утра. 1 600 грн. О точности тестов отдельно в большом посте. Общая информация такая: точность процентов – 70,

– рассказал Анатолий Анатолич.

Шоумен добавил, что на днях он виделся с большим количеством людей, потому что такая работа. Но он пытался предупредить каждого, с кем контактировал.

Анатолий находится на самоизоляции уже три дня. Он рассказал и о симптомах, отметив, что температура поднялась только в первый день. Сейчас чувствует небольшой дискомфорт в горле, но больше симптомов болезни нет. "Я третий день на террасе, вкусно ем, сладко пью, классное кино смотрю. Буду вам рассказывать, что и как", – поделился шоумен.

Телеведущий также отметил, что жена Юлия и дочери Алиса и Лолита находятся также на самоизоляции, но с ним не контактируют. Анатолий завершил тем, что пожелал своим подписчикам здоровья. Поклонники отреагировали на сообщение шоумена и написали много комментариев с пожеланием поправляться.