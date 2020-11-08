Український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Яцечко Анатолій Анатолійович) повідомив про те, що захворів на коронавірус. Шоумен розповів про симптоми, які зараз проявляються.

Неприємною новиною Анатолій Анатоліч поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Український шоумен та ведучий програми "Ранок з Україною" розповів про те, як почувається та переносить хворобу.

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Телеведучий зізнався, що три дні тому, перед зйомками чергового ефіру "Ранку з Україною", він прокинувся з температурою 37,4. Оскільки на каналі працює суворий температурний скринінг, а він вважає, що не має права ризикувати здоров'ям інших, то чоловік залишився вдома, але й попередив усіх колег на каналі "Україна". Тому цей випуск Лілія Ребрик провела самостійно.

О 12 годині здав тест і ввечері вже отримав результат... Минулого разу здавав о 7 вечора. Результат був о 4 ранку. 1600 грн. Про точність тестів окремо в великому пості. Загальна інформація така: точність відсотків – 70,

– розповів Анатолій Анатоліч.

Шоумен додав, що днями він бачився з великою кількістю людей, бо така робота. Але він намагався попередити кожного, з ким контактував.

Анатолій перебуває на самоізоляції вже три дні. Він розповів і про симптоми, зазначивши, що температура піднялась лише в перший день. Зараз відчуває невеликий дискомфорт у горлі, але більше симптомів хвороби немає. "Я третій день на терасі, смачно їм, солодко п'ю, класне кіно дивлюся. Буду вам розповідати, що та як", – поділився шоумен.

Телеведучий також зазначив, що дружина Юлія та доньки Аліса й Лоліта перебувають також на самоізоляції, але з ним не контактують. Анатолій завершив тим, що побажав своїм підписникам здоров'я. Шанувальники відреагували на допис шоумена та написали багато коментарів з побажанням одужувати.