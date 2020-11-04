Українська актриса Ольга Сумська зізналась, що, мабуть, хворіла на коронавірус. Симптоми недуги вона відчула влітку 2020 року, коли була на гастролях з театральними виставами.

Про це Ольга Сумська розповіла у коментарі "Фактам". Актриса зізналась, що влітку мала нежить та відсутність нюху. Високої температури у знаменитої українки не було, а тому вона вирішила не звертатись до лікаря та провела весь час на гастролях.

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Наразі Ольга Сумська здала тест на наявність антитіл до COVID-19, який може свідчити про те, що актриса перехворіла на коронавірус.

Знаю, багато акторів вже зіштовхнулися з цією болячкою. Мабуть, я теж. Один з тестів показав наявність у мене антитіл. Напевно, на гастролях перенесла хворобу. Пам'ятаю, на початку літа у мене був нежить, на два тижні зник нюх. Але тоді я перенесла інфекцію на ногах. До речі, у чоловіка і доньки Ані були схожі симптоми, – розповіла Ольга Сумська.

Попри збільшення кількості інфікованих актриса не відмовляється від участі в шоу та зйомок в кіно. Ольга Сумська зізналась, що тепер кіновиробники ввели чимало обмежень, зокрема, перед виходом на знімальний майданчик проводять тестування на коронавірус та температурний контроль. За словами зірки, на її очах люди отримували позитивний результат на COVID-19.

"Я залишаюся пильною, коли беру участь у телепроєктах. Перед виходом на майданчик всі проходять тестування. При мені було декілька позитивних результатів… Що стосується серіального потоку, то кіно знімали і під час карантину. Пауза була зовсім невелика. Звичайно, стартували з обмеженнями. Але 50 осіб на майданчику – це якраз та необхідна дозволена кількість", – додала Ольга Сумська.

Наразі актриса знімається у комедійному серіалі "Юрчишини 2". Там Ольга Сумська постане перед глядачами у витончених образах модниці.

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