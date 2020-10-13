Українська актриса Ольга Сумська знімається у серіалі "Юрчишини 2". Кінозірка розповіла про свою героїню та показала перші фото зі знімального майданчика.

Нові фото Ольги Сумської

Ефектними кадрами вона поділилась в інстаграмі. Перед камерою Ольга Сумська позувала у яскравих капелюшках та стильних костюмах. Окрім цього, актриса прокоментувала роль.

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"Знайомтесь, це пані Тамара, яка щойно повернулась з Італії до своїх Юрчишиних… Нова роль, нові відчуття! Ну, по-перше, комедія – жанр, який я обожнюю. По-друге, суперкоманда, яка надихає. А по-третє, моя героїня дуже екстравагантна фіфа! А мої улюблені капелюхи різних кольорів – це просто мрія!" – розповіла Ольга Сумська.



Ольга Сумська у яскравому образі / Фото Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумська / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська на зйомках серіалу "Юрчишини 2" / Фото Instagram / @olgasumska



Зйомки серіалу "Юрчишини 2" / Фото Instagram / @olgasumska



Яскравий образ Ольги Сумської / Фото Instagram / @olgasumska

Що відомо про серіал "Юрчишини 2"

Це продовження популярної комедійної стрічки, яка вийшла на екранах у 2019 році. Серіал "Юрчишини" розповідає про непрості стосунки колишнього в'язня Нік-Ніка зі своєю родиною. За ґратами він дізнається, що його син став поліцейським, що для нього є справжнім жахом. Водночас його донька Олена не може визначитись, чим хоче займатись у житті, а єдиний внук те й робить, що вплутує кримінального дідуся в різні авантюри.

У 2 сезоні "Юрчишинів" на Нік-Ніка чекають нові пригоди, адже з Італії повернеться його колишня дружина Тамара, яку й зіграла Ольга Сумська. Ця пані знає, як зробити життя сімейки кращим.

У другому сезоні буде не менше гумору, з’являться нові члени родини і ще більше акторів. Ми підготували камео для глядачів: у головних ролях вони побачать відомих українських акторів у дуже незвичних образах,

– розповів режисер Олег Зборовський.

Головні ролі у серіалі отримали: