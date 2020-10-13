Украинская актриса Ольга Сумская снимается в сериале "Юрчишины 2". Кинозвезда рассказала о своей героине и показала первые фото со съемочной площадки.

Новые фото Ольги Сумской

Эффектными кадрами она поделилась в инстаграме. Перед камерой Ольга Сумская позировала в ярких шляпках и стильных костюмах. Кроме того, актриса прокомментировала роль.

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"Знакомьтесь, это Тамара, которая только что вернулась из Италии к своим Юрчишинам... Новая роль, новые ощущения! Ну, во-первых, комедия – жанр, который я обожаю. Во-вторых, суперкоманда, которая вдохновляет. А в-третьих, моя героиня очень экстравагантная фифа! А мои любимые шляпы разных цветов – это просто мечта!" – рассказала Ольга Сумская.



Ольга Сумская в ярком образе / Фото Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская на съемках сериала "Юрчишины 2"​/ Фото Instagram / @olgasumska



Съемки сериала "Юрчишины 2"​/ Фото Instagram / @olgasumska



Яркий образ Ольги Сумской / Фото Instagram / @olgasumska

Что известно о сериале "Юрчишины 2"

Это продолжение популярной комедийной ленты, которая вышла на экранах в 2019 году. Сериал "Юрчишины" рассказывает о непростых отношениях бывшего заключенного Ник-Ника со своей семьей. За решеткой он узнает, что его сын стал полицейским, что для него настоящий кошмар. В то же время его дочь Елена не может определиться, чем хочет заниматься в жизни, а единственный внук то и делает, что впутывает уголовного дедушку в различные авантюры.

Во 2 сезоне "Юрчишин" на Ник-Ника ждут новые приключения, ведь из Италии вернется его бывшая жена Тамара, которую и сыграла Ольга Сумская. Эта дама знает, как сделать жизнь семейки лучше.

Во втором сезоне будет не меньше юмора, появятся новые члены семьи и еще больше актеров. Мы подготовили камео для зрителей: в главных ролях они увидят известных украинских актеров в очень необычных образах,

– рассказал режиссер Олег Зборовский.

Главные роли в сериале получили: