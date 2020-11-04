Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что, видимо, болела коронавирусом. Симптомы болезни она почувствовала летом 2020 года, когда была на гастролях с театральными представлениями.

Об этом Ольга Сумская рассказала в комментарии "Фактам". Актриса призналась, что летом у нее были насморк и отсутствие обоняния. Высокой температуры у знаменитой украинки не было, а потому она решила не обращаться к врачу и провела все время на гастролях.

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Сейчас Ольга Сумская сдала тест на наличие антител к COVID-19, который может свидетельствовать о том, что актриса перенесла коронавирус.

Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Пожалуй, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь. Помню, в начале лета у меня был насморк, на две недели исчезло обоняние. Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были схожие симптомы, – рассказала Ольга Сумская.

При увеличении количества инфицированных актриса не отказывается от участия в шоу и съемок в кино. Ольга Сумская призналась, что теперь кинопроизводители ввели немало ограничений, в частности, перед выходом на съемочную площадку проводят тестирование на коронавирус и температурный контроль. По словам звезды, на ее глазах люди получали положительный результат на COVID-19.

"Я остаюсь бдительной, когда участвую в телепроектах. Перед выходом на площадку все проходят тестирование. При мне было несколько положительных результатов... Что касается сериального потока, то кино снимали и во время карантина. Пауза была совсем маленькой. Конечно, стартовали с ограничениями. но 50 человек на площадке – это как раз и необходимое разрешенное количество", – добавила Ольга Сумская.

Сейчас актриса снимается в комедийном сериале "Юрчишины 2". Там Ольга Сумская предстанет перед зрителями в изящных образах модницы.

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