Ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир заразилась коронавирусом. В среду, 11 ноября, знаменитость не смогла выйти на работу, поэтому ее заменила коллега Неля Шовкопляс, которая составила компанию Руслану Сенечкину.

О симптомах COVID-19 телеведущая рассказала во время прямого эфира "Завтрака с 1+1". По ее словам, все началось с покраснения горла, которое впоследствии начало драть. Барбир отметила, что других симптомов у нее не было.

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«Через несколько дней добавился насморк, появилась слабость в теле, легкое головокружение в голове, сонливость. Я буквально проваливалась в сон. Потом к этому всему прибавилось то, что я потеряла полностью ощущение запаха и вкуса. Могла отличить лишь сладкое, соленое и жутко начавшие болеть мышцы. Даже так, что было больно спать, лежать, ходить. Сейчас это волнами, то немножко отпускает, то опять начинается. Мышцы напрягаются настолько, будто вы пытаетесь сесть в шпагат из-за боли. Температуры в течение этого времени не было, наоборот она снизилась, хотя было такое ощущение как будто все 40", – отметила Людмила Барбир.

Сдавать тест на коронавирус телеведущая пошла сразу после выявления первых симптомов коронавируса, когда у нее пропало ощущение вкуса и обоняния. Сейчас Людмила Барбир находится на самоизоляции и поддерживает связь с семейным врачом.

Врач прописал пить много воды по три литра в день, но очень важно щелочной воды, именно тогда вирус начинает разрушаться. Витамин D, в большом количестве витамин C, цинк. Есть то, что вам хочется, но желательно, чтобы это была легкая еда. И пульсоксиметр обязательно – я каждые полчаса измеряю уровень кислорода и нахожусь на связи со своим врачом,

– рассказала Барбир.