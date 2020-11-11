Украинская певица, участница проекта "Х-фактор" Alina Pash заразилась коронавирусом. Артистка рассказала о симптомах и сообщила, что находится дома на самоизоляции.

COVID-19 беспощадно поражает тысячи людей в разных уголках планеты. От него не может застраховаться никто, даже знаменитости. К числу тех звезд, которые на себе почувствовали, что такое коронавирусная инфекция присоединилась Alina Pash. Она сообщила о болезни в сторис на личной странице в инстаграме.

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Коронавирус у Alina Pash

Певица опубликовала фото на черном полотне, где написала о заражении COVID-19. Также Алина попросила всех, с кем контактировала в последнее время, следить за здоровьем. Исполнительница отметила, что все будет хорошо, однако стоит относиться к коронавирусу серьезно, чтобы не подвергать опасности окружающих.



Alina Pash заразилась коронавирусом / Instagram-Sroties / @alinapash

Симптомы COVID-19 у Alina Pash

Артистка находится дома на самоизоляции. Она поддерживает связь с врачом и принимает все необходимые препараты. Также подчеркнула, что ежедневно выпивает очень много воды. Среди симптомов болезни, которые испытывает Алина, есть температура. Ночью она поднимается до 38-39 градусов. Также присутствует ломота в теле. Паш заметила, что такие симптомы у нее уже были когда-то и прошли. Поэтому у певицы боевой настрой и она настроена побороть коронавирус как можно скорее.



Alina Pash заразилась коронавирусом / Instagram-Sroties / @alinapash

Отметим, по состоянию на утро 11 ноября в Украине подтвердили коронавирус у 489 808 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 611 человек. От COVID-19 с начала пандемии умерли 8 947 человек. Есть и хорошие новости. От коронавируса удалось выздороветь 211 459 больным.