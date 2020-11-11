Українська співачка, учасниця проєкту "Х-фактор" Alina Pash інфікувалася коронавірусом. Артистка розповіла про симптоми і повідомила, що перебуває вдома на самоізоляції.

COVID-19 нещадно вражає тисячі людей у різних куточках планети. Від нього не може застрахуватися ніхто, навіть знаменитості. До числа тих зірок, які на собі відчули, що таке коронавірусна інфекція, долучилася Alina Pash. Вона повідомила про хворобу в сторіс на особистій сторінці в інстаграмі.

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Коронавірус в Alina Pash

Співачка опублікувала фото на чорному полотні, де написала про зараження COVID-19. Також Аліна попросила усіх, з ким контактувала останнім часом, стежити за здоров'ям. Виконавиця зазначила, що все буде добре, проте варто ставитися до коронавірусу серйозно, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.



Alina Pash заразилася коронавірусом / Instagram-Sroties / @alinapash

Симптоми COVID-19 в Alina Pash

Артистка перебуває вдома на самоізоляції. Вона підтримує зв'язок з лікарем та приймає усі необхідні препарати. Також наголосила, що щодня випиває дуже багато води. Серед симптомів хвороби, які відчуває Аліна, є температура. Вночі вона піднімається до 38-39 градусів. Також присутня ломота в тілі. Паш зауважила, що такі симптоми у неї вже були колись і пройшли. Тому у співачки бойовий настрій і вона налаштована побороти коронавірус якомога швидше.



Alina Pash заразилася коронавірусом / Instagram-Sroties / @alinapash

Зазначимо, станом на ранок 11 листопада в Україні підтвердили коронавірус у 489 808 людей. За останню добу коронавірусну інфекцію виявили в 10 611 осіб. Від COVID-19 від початку пандемії померли 8 947 людей. Та є й хороші новини. Від коронавірусу вдалося одужати 211 459 хворим.